Vaalikevät potkaistiin käyntiin Ilta-Sanomien kuuden puolueen erittäin kiihkeällä vaalitentillä tiistaina Sanomatalossa Helsingissä.

IS:n Kansa kysyy – puoluejohtajat vastaavat -tenttiin oli kerätty paljon jännitteitä: sähkö, asuminen, inflaatio, lainakorot ja mahdolliset budjettileikkaukset sekä hallitusyhteistyö.

Lisäksi puolueiden vaihteleva menestys kannatusmittauksissa heitti väittelyyn oman varjonsa.

Ylen viime viikolla julkistaman kannatuskyselyn perusteella puheenjohtaja Petteri Orpon luotsaama kokoomus menee omilla luvuillaan, mutta Sdp:n ja perussuomalaisten välinen taisto on tuimaa juuri nyt. Perussuomalaiset nousi jo kakkoseksi Ylen kyselyssä ohi Sdp:n, tosin kannatusero mahtuu virhemarginaalin sisään. Keskusta rämpii omassa kannatusalhossaan. Tässä vaiheessa luvut enteilevät puolueelle tappiota, johon rökäle-etuliite voi olla liian hentoinen.

Vaalikevään suureksi kysymykseksi on noussut vaalien jälkeinen hallitus.

Mitkä puolueet ja mitkä puheenjohtajat löytävät yhteisen ohjelman neljäksi vuodeksi? Tämä nousi pintaan myös IS:n puheenjohtajatentissä. Sdp:n Sanna Marin, vihreiden Maria Ohisalo ja vasemmistoliiton Li Andersson eivät lähde Riikka Purran perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen.

Sen he kertoivat selkeästi.

Linjaus on suomalaisessa politiikan kulttuurissa harvinaisen jyrkkä.

Suomessa on totuttu kuitenkin siihen, että katsotaan ensin vaalit ja sitten vasta tehdään hallitus – kokoonpano ja ohjelma voivat olla mitä tahansa. Melkoisia kokoonpanoja on saatukin aikaiseksi, esimerkkinä vaikkapa Jyrki Kataisen (kok) kuuden puolueen hallitus vuoden 2011 vaalien jälkeen. Lähestymistapa on monipuoluejärjestelmässä ymmärrettävä, kun selkeää vahvaa blokkia ei Ruotsin tapaan Suomessa voi syntyä.

Tilanne on mielenkiintoinen; varsinkin siinä tilanteessa, jos Riikka Purra ottaisi vaalien ykköspaikan ja aloittaisi hallitustunnustelut. Orpolle perussuomalaiset sopii kumppaniksi, jolloin jälleen kerran sateentekijäksi jää Annika Saarikon keskusta, jolle nykyinenkin hallitustaival on ollut lievästi sanottuna tuskainen.

Siksi tulevien vaalien tärkein ja seurattavin tulos onkin juuri keskustan kannatus. Vaalituloksesta voi lukea suoraan puolueen hallitushalukkuuden.

Suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin kuuluu myös se, että kampanjoissa puhutaan muuta kuin mitä hallituksessa tehdään. Johtuen juuri siitä, että puolueiden pitää löytää toisensa hallitusneuvotteluissa. IS:n vaalitentin perusteella hallituksen raja kulkisi jossakin Sdp:n ja kokoomuksen välimaastossa, mutta tilanne voi olla toinenkin.

Hallitusohjelmaa väsätään ja hallitustunnusteluja tehdään jo politiikan kulisseissa täyttä päätä.

Kuten Sanna Marin sanoi IS:n tentissä, Sdp:llä ja kokoomuksella on myös paljon yhteistä. Tästä voisi päätellä, että Sdp:n ja kokoomuksen varaan rakentuva sinipuna ei ole kokonaan haudattu, vaikka sitä ei äänestäjille tässä vaiheessa julistetakaan.

Käydään vaalit ensin, kulunutta sanontaa lainaten.

IS:n kiihkeä vaalitentti osoitti sen, että politiikka on nyt pinnalla ja puolueet ovat kaivaneet esiin taistelukirveensä. Politiikkaa moititaan ajoittain harmaaksi, mutta Sanomatalon Mediatorilla käytiin räiskyvä väittely kansaa lähellä olevista asioista.

Toivottavasti tämä osaltaan innostaa kansaa myös äänestämään.

Kevään vaaleissa pelissä on todella isoja, meitä kaikkia koskettavia asioita.