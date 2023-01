Pääkirjoitus: Kulukurimus iskee myös kerrostaloissa, ikävin tilanne uusissa taloyhtiöissä

Kun uudiskohteiden lyhennysvapaat loppuvat ja korot ovat samaan aikaan nousussa, asumismenot helposti moninkertaistuvat.

Asumisen kustannukset ovat nyt kovassa nousussa. Viime aikoina on puhuttu erityisesti suoralla sähkölämmityksellä kotinsa lämmittävien ahdingosta, mutta kovia asumiseen liittyviä nousupaineita on tiedossa muillekin.

Erityisen reippaasti kulut voivat nousta heillä, jotka asuvat uusissa taloyhtiöissä.

Helsingin Sanomat (8.1.) kertoi Helsingin Kalasatamassa olevasta, hiljattain valmistuneesta taloyhtiöstä, jossa rahoitus- ja hoitovastikkeiden yhteenlaskettu määrä noin kymmenkertaistui reilun vuoden aikana. Esimerkki on varsin karu eikä noin suuria nousuja ole kaikkialla tiedossa, mutta sama logiikka toimii monissa uudiskohteissa.

Uusilla taloyhtiöillä on usein huomattavan paljon taloyhtiövelkaa, josta alussa on 2–3 vuotta lyhennysvapaata. Jos taloyhtiön lyhennysvapaa nyt loppuu samalla kun korot ovat nousseet melkoisesti ja muutkin taloyhtiön kulut ovat kasvussa, vastikkeissa on suuria nousupaineita.

Isännöintiliiton tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa arvioi, että nykyisellä korko- ja inflaatiotasolla vastikkeet viisin- tai kuusinkertaistuvat monissa uusissa taloyhtiöissä. Se tekee monen asukkaan lompakkoon huomattavan loven.

Taloyhtiöt selviävät korotuksista kyllä, jos omistus on hajautunut. Mutta jos esimerkiksi yksi iso sijoittaja on ostanut kerrostalosta paljon huoneistoja ja hän ajautuu vaikeuksiin, silloin saatetaan olla ongelmissa. Taloyhtiön osakkaat ovat viime kädessä yhteisvastuussa taloyhtiön velasta.

Ongelmissa ollaan myös silloin, jos taloyhtiö on elänyt niin sanotusti kädestä suuhun.

Isännöintiliitto suosittelee, että taloyhtiöillä olisi 2–3 kuukauden puskuri varalla kulujen kattamiseksi.

Ihmiset ovat yleensä suhteellisen hyvin perillä oman taloutensa tilanteesta, mutta taloyhtiön rahatilannetta he eivät seuraa. Siksi edessä olevat korotukset voivat tulla yllätyksenä.

Ikäviä kustannusnousuja on tiedossa silloinkin, jos taloyhtiö on hiljattain päättänyt isosta remontista eikä siihen ole etukäteen kerätty vastikkeessa riittävästi rahaa. Myös remonttien hinnat ovat reippaassa nousussa.

Tällä kertaa ei voi sanoa, että asiasta ei olisi varoiteltu. Taloyhtiölainojen ongelmista on puhuttu vuosikausia, ja ihmisille on painotettu, että korkotaso on ollut poikkeuksellisen matala. Nyt uudiskohteiden lyhennysvapaiden päättyminen ja korkojen nousu osuvat pahimmillaan samaan hetkeen.

Jos rahaan liittyviä ongelmia on näköpiirissä, pankkiin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian. Asiat on yleensä helpompi hoitaa ennen kuin ne pitkittyvät ja pahentuvat.

Jos koko taloyhtiö ajautuu vaikeuksiin, edellä sanottu pätee vielä moninkertaisesti.

Taloyhtiön yhtiökokoukseen kannattaa mennä tänä keväänä paikalle. Sieltä saa ajantasaista tietoa asioista, jotka vaikuttavat suuresti omaan talouteen.