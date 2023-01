Pääkirjoitus: Mitä paremmin opiskelijat voivat, sen parempi meille kaikille – mikä siinä voi ärsyttää niin paljon?

Turhaa valitusta, kyllä oli vaikeaa ennenkin ja menisivät töihin, jos opinnot eivät maistu. Sellaista on vanhempien ikäluokkien palaute, kun kirjoittaa opiskelijoiden ajatuksista. Miten ihmiset jo unohtivat, millaista korona-ajan opiskelu oli?

Aika harvoin lukijoiden palaute onnistuu enää yllättämään, mutta nyt niin kävi. Haastattelin Helsingin yliopistossa opiskelevaa Sonja Naalisvaaraa ja pyysin häntä kertomaan opiskelijoiden tuntemuksista. Hänet on valittu moneen opiskelijoita edustavaan järjestöön, joten muilla täytyy olla luottoa hänen näkemykseensä.

Naalisvaara kertoi, että moni tuntee epävarmuutta tulevaisuudesta: ensin oli pandemia, sitten alkoi sota Euroopassa, ympäristökriisitkin huolestuttavat. Lisäksi moni on huolissaan toimentulostaan, kun inflaatio nyt todella laukkaa.

Ihan ymmärrettäviä huolia.

Osa reaktioista oli jyrkkiä. ”Kyllä oli vaikeaa 90-luvun opiskelijoillakin”, ”samanlaista oli 40 vuotta sitten opiskelleilla”, ”menisivät töihin, jos rahat ovat loppu”, ”turhaa ruikutusta, katsoisivat peiliin”.

Ihmiset, mikä teitä vaivaa?

Luulisi monella olevan vielä muistissa, millaisia viime vuodet ovat olleet. Etelä-Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä monet toisen asteen oppilaitokset sulkivat ovensa – osa yli vuodeksi. Itselleni on yhä täysi mysteeri, miten esimerkiksi kädentaitoa vaativia töitä voi opiskella etänä, mutta sitä arki monelle oli.

Yliopistolla taas saattoi mennä kaksi vuotta niin, että opiskelijat eivät päässeet käymään yliopiston tiloissa. Katsomme kohta tilastotietoa siitä, mitä se sai aikaan.

Mutta ei – turhaa marinaa, sanoivat jotkut lukijoista.

Omien opiskelukokemusten yleistäminen koskemaan kaikkia muita menee taatusti pieleen. Opiskelin itsekin yliopistossa 90-luvulla. Oma kokemukseni on sellainen, että kun jätin gradun, seuraavana päivänä menin töihin. Ei tulisi mieleenkään sanoa, että sellaista se 90-luvun opiskelu oli – ihan varmasti ei ollut kaikille.

Pitää pystyä katsomaan kokonaisuutta: paljon yli se, mihin omat kokemukset meitä ohjaavat.

Joten nyt katsotaan hetki tilastoja ja tutkimuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki vuonna 2021 neljän vuoden välein toistuvan korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen. Aineisto kerättiin koronan kolmannen aallon aikana helmi–maaliskuussa. Otos oli 12 000 satunnaisesta valittua ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevaa.

Tulokset näyttävät, että joka kolmas korkeakouluopiskelija oli psyykkisesti kuormittunut, eli kärsi ahdistus ja/tai masennusoireista. Joka neljäs opiskeleva nainen ja joka kolmas opiskeleva mies kertoi, etteivät he tunne kuuluvansa yhteenkään opiskeluun liittyvään ryhmään.

Kelan tilastot taas näyttävät, että opintolainojen kokonaispääoma on yli kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Osa siitä johtuu valtion opintotuen uudistuksesta. Keskimääräinen opintolaina lukukauden 2021/22 lopussa oli 10 700 euroa.

Tilastokeskus taas kertoo, että työssäkäynti on yleisintä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä. Yliopisto-opiskelijoista oli vuonna 2020 opintojen ohessa työsuhde 51 prosentilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 53 prosentilla. Tuon uudempia lukuja ei ole.

Minun on hyvin helppo ymmärtää, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sulku lisäsi ahdistusta ja masennusta. Opiskelijat eivät päässeet mukaan yhteisöön, ja muut ihmiset ovat yhtä iso osa opintoja kuin varsinainen koulutuksesta saatava tieto.

Selvästi myös töissä käydään opintojen ohessa.

Sitä en sen sijaan ymmärrä, miten ihmiset eivät näe, että opiskelijoiden hyvinvointi on meidän kaikkien etu pidemmän päälle.

He tätä yhteiskuntaa jatkossa kannattelevat. He tekevät töitä, kun me olemme eläkkeellä ja he maksavat aikanaan meidän hoivamme.

Jos aiomme pitää pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta kiinni, tarvitsemme töihin kaikki kynnelle kykenevät, ja heidän pitää pysyä työelämässä niin pitkään kuin mahdollista.

Sukupolvien taistelu elämän kurjuudesta sen eri vaiheissa ei vie yhteiskuntaa yhtään eteenpäin. Jos opiskelijoille jatkuvasti kerrotaan, että he valittavat turhasta, miten arvelette heidän reagoivan, kun ikääntyneinä kerromme heille omista vaikeuksistamme?