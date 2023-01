Pääkirjoitus: Terästehdashanke herätti uutta toivoa – tätä voisi olla vihreä siirtymä

Inkooseen suunniteltu terästehdashanke on alkutekijöissään. Ajatus kuitenkin kiehtoo suomalaispäättäjiä.

Tieto Inkooseen suunnittelusta terästehtaasta herätti heti toivoa. Taivaanranta ei sittenkään täyty vain synkkyydestä. Realismi pitää kuitenkin säilyttää.

Norjalainen Blastr Green Steel suunnittelee alustavan arvion mukaan noin neljän miljardin euron investointia Suomeen. Tehdas työllistäisi 1 200 ihmistä. Se olisi Suomen taloushistorian suurimpia investointeja. Teräksen tuotanto voisi alkaa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lopullista päätöstä ei vielä ole tehty. Blastrin pitää tehdä kannattavuuslaskelmat loppuun, hankkia rahoitus, ja ympäristövaikutusten arviointikin on edessä. Hanke on siis alkuvaiheessa.

Vuonna 2021 perustettu Blastr Green Steel on nuori yhtiö, jolla ei vielä ole näyttöjä. Sillä ei ole omaa tuotantoa eikä liikevaihtoa. Asiantuntevaa henkilökuntaa vasta värvätään. Tämä tietenkin lisää varovaisuutta suurten suunnitelmien suhteen.

Yhtiö on joka tapauksessa jo neuvotellut Suomen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Ministeriö pitää hanketta erittäin lupaavana. Myös Inkoossa uutisesta ollaan innoissaan.

On ymmärrettävää, että hyviä uutisia toivotaan. Sota synkentää Euroopan näkymiä ja energian hintakriisi uhkaa viedä maanosan taantuman. On toivottavaa, että hankkeesta todella tulisi jotain.

Valitulla paikalla on symboliikkaa. Blastr on tehnyt aiesopimuksen tontille, jossa sijaitsi Fortumin kivihiilivoimala. Norjalaisyhtiö haluaisi tuottaa ”vihreää terästä”. Prosessissa kivihiili ja koksi korvataan kemiallisessa pelkistysvaiheessa hyödyntämällä vetyä. Tarkoituksena on käyttää päästötöntä tuuli- ja ydinvoimalla tuotettua sähköä. Blastr suunnittelee osallistuvansa tuulivoiman rakentamiseen Suomessa.

Aiemmin tehdasta suunniteltiin Pohjois-Norjan Fauskeen. Siellä paikalliset päättäjät olivat vastahakoisia tuulivoiman rakentamiselle. Yhtiön mukaan tämä käänsi sen katseen Suomeen.

Inkoossa on valmiina vahvat sähkön siirtoyhteydet. Blastr arvioi tehtaan kuluttavan noin kuusi terawattituntia sähköä vuosittain. Siitä tulisi Suomen suurin sähkönkuluttaja.

Inkoossa on syväsatama, jonka kautta valmiin teräksen toimitus ostajille olisi helppoa.

Vihreässä siirtymässä pyritään pois fossiilisista polttoaineista. Vielä hetki sitten tällainen puhe leimattiin haihatteluksi. Norjalaiset eivät ole ainoita, jotka haluavat soveltaa sitä perinteisen teollisuusalan ytimessä.

Terästehtaan käynnistäminen ei ole yksinkertainen juttu. Haasteita varmasti tulee vastaan. Onnistuminen olisi tärkeää.

Venäjän yritys käyttää fossiilista energiaa kiristyskeinosta osoittaa, että vihreässä siirtymässä ei ole kyse vain ympäristöstä ja ilmastosta. Se on kovan turvallisuuspolitiikan ytimessä.

Ylipäätänsä on tietenkin hyvä, että Suomi edelleen kiinnostaa investoijia Venäjän hyökkäyssodastakin huolimatta. Välillä tästä on kannettu huolta.