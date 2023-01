Hyvinvointialueiden on kyettävä yhteistyöhön työterveyshuollon, yksityisten yhtiöiden ja järjestökentän kanssa – ja myös keskenään.

Vuosia valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus astui voimaan vuodenvaihteessa. Se merkitsi noin 216 000 työntekijän siirtymistä kunnista ja kuntayhtymistä 21:n uuden hyvinvointialueen palvelukseen.

Asiakkaat eivät heti huomaa uudistuksen vaikutuksia, elleivät uusiin järjestelmiin siirtyminen ja muut tekniset seikat sitten aiheuta alkuhämmennystä asiakaspalvelussa. Perus- ja erityistason terveydenhoidon saa edelleen pääosin samoista tutuista paikoista. Pelastuslaitokset jatkavat toimintaansa kuten ennenkin.

Muutoksia on kuitenkin luvassa, väistämättä. Terveydenhuollon ja vanhuspalvelujen kriisi on niin syvä, että hyvinvointialueiden on pakko järjestää toimintansa eri tavalla kuin ennen.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli terveyspalvelujen tasa-arvo. Se ei näytä toteutuvan ainakaan kovin nopeasti. Kansalaiset eivät saa samanlaisia palveluja kaikkialla maassa, sillä hyvinvointialueet ovat keskenään erilaisia. Toiset ovat taloudellisesti vahvempia, asukasmäärältään suurempia, tiheämmin asuttuja ja väestörakenteeltaan nuorempia kuin toiset. Vahvat alueet pystyvät heikkoja paremmin purkamaan hoitojonoja, tekemään investointeja ja pitämään palkkauksen kilpailukykyisenä.

Valtion rahoitus hyvinvointialueille ei myöskään ole tasapainossa. Esimerkiksi Pirkanmaan hyvinvointialueen budjetti alkaneelle vuodelle on 63,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alirahoitus merkitsee sitä, että kehittämissuunnitelmien asemesta hyvinvointialueilla joudutaan miettimään säästöjä. Pahimmillaan säästöt voivat johtaa siihen, että palvelutaso heikkenee, toimipisteet katoavat maaseudulta ja alueiden eriarvoisuus kasvaa. Näin ei saisi käydä.

Hyvinvointialueet eivät ole yksin pärjääviä monoliitteja. Niiden pitää tehdä yhteistyötä moneen suuntaan: työterveyshuollon, yksityisten yhtiöiden ja järjestöjen kanssa.

Niukkuus merkinnee myös sitä, että hyvinvointialueet ryhtyvät keskinäiseen yhteistyöhön. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi työnjakoa erityissairaanhoidossa ja lastensuojelun erityispalveluissa, arvioi Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari maanantaina Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

Soteuudistus ei siis ole likimainkaan valmis. Poliitikkojen markkinoimiin hyviin tavoitteisiin pääsy vaatii vielä vuosien työtä hyvinvointialueilla ja aluevaltuustoissa. Ja myös kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettavassa hallituksessa. Sen tehtävänä on järjestää tukea niille alueille, jotka eivät saa rahoitustaan tasapainoon ja päättää mahdollisista alueiden yhdistämisistä, jos muut konstit eivät auta.