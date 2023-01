Ihmisyyden kunnioituksesta on tullut erottava tekijä, joka haittaa nyt sovun löytymistä Euroopassa, arvioi presidentti Sauli Niinistö uudenvuodenpuheessaan.

Aluksi on pakko palata vuosi taaksepäin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui silloin uudenvuodenpuheessaan kiristyneestä kansainvälispoliittisesta tilanteesta.

Vladimir Putinin joulukuussa vuonna 2021 pitämät puheet raivasivat jo tietä sille, mitä oli tulossa, ja sen myös Niinistö oli havainnut. Putin puhui uhkaavaan sävyyn Venäjän turvallisuudesta ja etupiirijaosta, jossa Eurooppa jaettaisiin Venäjän ja Yhdysvaltain johtaman lännen välillä. Putin puhui aikaisemmin myös ”punaisesta linjasta”, jonka yli tuleminen olisi Venäjälle turvallisuusuhka, joka käynnistäisi sotilaalliset vastatoimet.

Venäjä keskitti joukkojaan Ukrainan rajalle, sotilaallinen konflikti leijui ilmassa, vaikka sitä pidettiin epätodennäköisenä. Yleinen käsityshän oli, että sota Euroopassa olisi mahdoton.

Mutta ilmapiiriä jo valmisteltiin aseiden käyttöön.

Ja niitä alettiin myös käyttää helmikuussa 2022, kun Putinin armeija työntyi Ukrainan rajan yli ja aloitti brutaalin hyökkäyssodan. Ukrainasta tuli Putinin valtapyrkimysten verinen sotatanner siviiliuhreineen ja sotarikoksineen. Kasvojemme eteen tarjottiin kuvaa, jonka luultiin Euroopasta kadonneen ikiajoiksi; sota on kuitenkin ihmiskunnan tyhmyyksistä suurin, eikä Ukrainan sota muuta tätä käsitystä.

Vuosi sitten Niinistö varoitteli jo tulevasta ja muistutti, että mahdollinen Nato-jäsenyys on Suomen turvallisuuspolitiikan kalupakissa käytössä, jos niin tarvitaan. Silti voisi kuvitella, että kuitenkin kaikkein pettynein tilanteen kärjistymiseen sodaksi Ukrainassa oli juuri Niinistö itse.

Lukuisat tapaamiset ja puhelut Putinin kanssa olivat muokanneet Niinistön käsitystä itänaapurin johtajan mielenmaisemasta. Silti vasta helmikuussa 2022 Niinistön mukaan naamiot riisuttiin: totuus ja karu todellisuus astuivat esiin.

” Ihminen on loppujen lopuksi aika epeli eläväiseksi.

Sama pettymys heijastui Niinistön tämänvuotisessa uudenvuodenpuheessa.

Lue lisää: Lue presidentti Niinistön uuden­vuoden­puhe sanasta sanaan

Presidentti olisi voinut sanoa, että minähän varoitin tästä jo vuosi sitten, mutta tähän hän ei hairahdu. Sen sijaan presidentti vie Ukrainan kriisin analysointia eteenpäin ja hahmottelee tulevaisuutta, joka voi olla ikävä meille kaikille, valitettavasti.

Sota on Niinistön mukaan saanut uuden, syvemmän merkityksen: se jakaa Eurooppaa ja eurooppalaista ajattelua. Siitä on tullut erottava tekijä; ehkä vuosikymmeniksi. Niinistö ihmettelee puheessaan, että ”miten on mahdollista, että Eurooppaa halkova maantieteellinen raja onkin tosiasiassa kahden kokonaan erilaisen maailmankuvan raja?”

Lännen puolella rajaa on mahdotonta kuvitella sotaa keinona ratkaista kansainvälispoliittisia ristiriitoja ja edesauttaa valtapyrkimyksiä.

Venäjän puolella rajaa asia on toisin, Niinistö sanoi.

Ero ajatteluissa tekee vaikeaksi löytää yhteistä pohjaa neuvotteluille ja ratkaisuille, koska kyse on ”viime kädessä ihmisyyden ja elämän kunnioittamisesta”.

Vladimir Putin ehti lauantaina pitää oman uudenvuodenpuheensa. Sen sanoma lännen sotilaallisesta ristiretkestä Venäjää vastaan todistaa presidentti Niinistön ajattelun oikeaksi.

Lue lisää: Lue Vladimir Putinin sotaisa uuden­vuoden­puhe sanasta sanaan: ”Moraalinen historiallinen totuus on puolellamme”

Niinistö puhuu asioista niiden oikeilla nimillä.

Maailmassa on nyt paljon pahaa, ja mikä pahinta, syvälle juurtunut pahuus ”ei pelkällä hyvällä hiljene”. Sinisilmäisyys ja liika suvaitsevaisuus eivät sovi pahan kanssa toimimiseen. Suomalaistenkin pitää olla tarkkana, koska paha on taitava löytämään ”sen kaikkein löysimmän”.

Niinistön puheen synkästä perusvireestä huolimatta siitä löytyy myös optimismia ja toivoa. Vaikka juuri nyt näyttää pahalta, Ukrainassa täytyy yrittää rauhaa, jo siviiliuhrienkin takia. Rauhasta täytyy uskaltaa puhua.

Sen löytyminen voi vain olla vaikeaa tilanteessa, jossa Niinistö itsekin korosti kahden ajattelutavan törmäystä: hyökkäyssotaa käyvälle Venäjälle ei voida antaa periksi, jos halutaan ihmisyyden ja oikeudenmukaisuuden voittavan.

Vaikka suomalaistenkin turvallisuusympäristössä on tapahtunut ikäviä muutoksia ja julmuutta riittää, on maailmassa tapahtunut hyviäkin asioita laajan yhteistyön ansiosta muun muassa ilmastotoimissa. Siksi on paikallaan korostaa presidentin tavoin, että kaikesta huolimatta toivoa on, vaikka sitä välillä onkin vaikea uskoa.

Yhtenäisyydellä ja yhdessä tekemisellä näistäkin vastoinkäymisistä selvitään.

Kuten presidentti sanoi, ihminen on loppujen lopuksi aika epeli eläväiseksi.