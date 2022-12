Pääkirjoitus: Tässä on Suomen metsien pahin uhka – kansallis­aarteellamme käydään ideologista sotaa, josta ei puutu halveksuntaa ja ylimielisyyttä

Vuosi 2023 pitäisi olla metsäkeskustelun eheytyksen vuosi Suomessa, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Keskustelu Suomen metsistä on käynyt tänä vuonna kiivaana.

Se, että puuta hakataan Suomen metsistä ei ole kenellekään jäänyt epäselväksi. Ei tarvitse kuin ajaa Helsingistä Lappiin autolla: hakkuuaukkoja riittää valtateiden varsillakin.

Moni tuttu metsäinen näkymä on muuttunut muistoksi vain.

Puun myyntiä, myyntihalukkuutta ja hakkuita säätelee hinta. Mutta muitakin syitä on. Väitän, että yksi syy on aivan luokaton suomalainen metsäkeskustelu.

Tiedonvälitys, tutkijat ja poliitikot ovat epäonnistuneet totaalisesti, jos metsänomistaja myy puuta siksi, että sitä ei hänen mielestään kohta saa myydä ollenkaan: EU tulee ja kieltää. Tämä on aivan yleinen käsitys maaseudun ikääntyneiden ja nuorempienkin metsänomistajien keskuudessa, ja heitä on paljon.

Pelkokertoimen voi lukea suoraan hallituspuolue keskustan mutavelliin vajonneesta kannatuksesta mielipidekyselyissä.

Tässä kuten monessa muussakin asiassa ratkaisee se, miltä asia näyttää eikä se, mikä on totta ja todellisuutta. Ylilyöntejä on voinut olla hakkuissa, mutta pääsääntöisesti meillä on hoidettu metsiä hyvin. Onko Suomessa valvotumpaa systeemiä yhteiskunnassa kuin metsien hoito? Jos taimi jää metsänomistajalta istuttamatta, kohta siitä huomautetaan.

Täytyy myös muistaa, että metsät ovat ratkaisevassa asemassa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Sekin on selvä asia.

Luonnon monimuotoisuus, hakkuiden rajoittaminen, metsien suojelu, hiilinielut, päästöt, kestävä metsätalous, ennallistaminen. Käsitteitä ja erilaisia tutkimustuloksia riittää, ja niitä käytetään omaan ajatusmaailmaan sopivalla tavalla. Lopputuloksena on vyyhti, josta tavallinen tallaaja ei pysty sanomaan, onko meillä metsänhoidossa, hakkuissa, metsien tulevassa käytössä ja hiilinielussa jokin ongelma vai ei. Pitäisikö olla hakkaamatta puuta, jotta hiilivarasto vankistuisi vai pitäisikö hakata enemmän, jotta saataisiin lisää kasvavaa metsää ja sitä kautta tehokkaampi hiilinielu?

” Kun keskustelu kuumenee, niin sitä käydään myös kasvavassa määrin puutteellisin tiedoin.

Yliopistotutkija Juho Aalto kirjoitti Kanava-lehdessä (4/2022), että hiilen nielut ja hiilen varastot menevät suomalaisessa ilmastokeskustelussa usein sekaisin – tahattomasti tai tahallaan. Hyytiälän metsäasemalla työskentelevä Aalto muistuttaa, että edes tutkimuksella ei ole antaa yksiselitteistä vastausta siihen, kumpaa olisi painotettava.

Aalto on myös huomannut, aivan oikein, suomalaisen metsäkeskustelun ylettömän tunnepitoisuuden, johon sisältyy erimielisten ”halveksuntaa ja ylimielistä itseriittoisuutta” – vieläpä kaikkiin suuntiin. Maalaiset vastaan kaupunkilaiset, luontoväki vastaan teollisuus, poliitikot vastaan tutkijat… Vastinpareja riittää.

Aalto kiteyttää oivasti metsäkeskustelua seuraavan kansalaisen hankalan tilanteen. Ulkopuolisella on edessään savotta, jossa joutuu ”poimimaan parkkuuraudan kauniiseen käteen ja kuorimaan keskustelun puhtaaksi halveksunnan ja muiden tunteiden sekalaisesta kaarnasta”.

Tässä ”savotassa” ei kyllä mediakaan saa puhtaita papereita, valitettavasti.

Kysyin tutkija Aallolta ennen joulua, miltä tilanne näyttää nyt, puoli vuotta Kanava-lehden kirjoituksen jälkeen. Hänen mielestään syksy on jo näyttänyt, että kun keskustelu kuumenee, niin sitä käydään myös kasvavassa määrin puutteellisin tiedoin – tai jopa tietoisesti harhaanjohtavasti.

Vuosi 2023 voisi olla metsäkeskustelun eheytyksen vuosi Suomessa.

Kun Ukrainan sota hitsasi kansallista päätöksentekoa yhteen ideologisista eroista huolimatta, saman voisi odottaa tapahtuvan metsäkeskustelussa. Nyt tarvitaan suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä kaikilta, koska yhtä totuutta ei ole.

Täytyy muistaa, että kyse on loppujen lopuksi suomalaisten kansallisomaisuudesta, jota pitää hoitaa hyvin ja kestävästi, ja mikä tärkeintä, meidän on tehtävä päätökset ihan itse – ilman värittynyttä riitelyä poteroista.

Muuten päätökset tekee joku muu.

Hyvää uutta vuotta!