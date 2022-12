Pääkirjoitus: Järjestyksenvalvojiin on voitava luottaa – pahoinpitelyepäilyt vakava paikka koko alalle

Paljastuneissa pahoinpitelyepäilyissä on todella outoja piirteitä.

Muutama musta lammas voi joskus pilata kokonaisen alan mainetta.

Itä-Uudenmaan poliisi epäilee useaa järjestyksenvalvojaa heidän työnsä yhteydessä tapahtuneista pahoinpitelyistä.

Keskiviikkona Itä-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi heistä kolme epäiltynä pahoinpitelyistä ja törkeistä pahoinpitelyistä. Kolmen vangitsemista käsitellään torstaina.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet paikallisliikenteen juna-asemien läheisyydessä. Epäillyt olivat niillä turvallisuutta varmistamassa. Vartiopalvelun tilannut liikenteenohjausyhtiö Fintraffic on pyytänyt Avarn Security -yhtiöltä selvitystä sen työntekijöiden toimista. Avarn Security on ilmoittanut päättävänsä epäiltyjen työsuhteen ja todennut, että sillä on laittomuuksille nollatoleranssi. Kyseessä on alallaan iso toimija.

Järjestyksenvalvojien työtä ei auta, jos yleisö alkaa tuntea epäluuloa heitä kohtaan. Vartijat ja muut turvallisuusalan työntekijät ovat tuttu näky suurissa kaupungeissa. Yleensä heidän läsnäolonsa herättää turvallisuudentunnetta, jota ei saisi horjuttaa. Siksi nyt paljastuneet rikosepäilyt ovat vakavia koko alan kannalta.

Epäillyissä tapahtumissa on erikoisia piirteitä. Uhrien henkilöllisyydet eivät ole poliisin tiedossa. Poliisilla on kuitenkin epäiltyjen itsensä kuvaamia videoita tapahtumista, joissa käytetään mm. teleskooppipamppua. Niissä he vaikuttavat selvästi ylittävän valtuutensa ja nöyryyttävän eri ikäisiä miehiä. Poliisin mukaan näillä ei ole selvää yhdistävää tekijää kuten ihonväriä. Poliisi yrittää nyt tavoittaa tekojen kohteita asioiden selvittämiseksi.

Yleensä väkivallan käyttöään kuvaavat nuorisoporukat. Videoilla halutaan nöyryyttää pahoinpitelyn uhreja lisää. Nyt samankaltaisesta toiminnasta epäillään turvallisuusalalle koulutettuja aikuisia miehiä. Erityistä järjenkäyttöä tällainen ei osoita.

Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien koulutus on pikainen. Alan valvonnasta on osoitettu epäkohtia. Viimeistään tämän tapauksen pitäisi herättää niitä korjaamaan.

Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien työ on vaativaa ja yhteiskunnalle tärkeää. Pienehköllä palkalla monet antautuvat vaaraan itselleen tuntemattomien ihmisten puolesta. Tämä on arvostettavaa.

Turva-ala on laaja. Tehtävät ulottuvat kesätapahtumien järjestyksenpidosta rahakuljetuksiin. Työtehtävät eroavat toisistaan. Mukana on monenlaisia toimijoita. Joillekin kysymys on kutsumusammatista, jota halutaan hoitaa mahdollisimman hyvin.

Länsinaapurissa on havaittu järjestäytyneen rikollisuuden pyrkimistä sisälle turvallisuusalalle. Silloin siihen saatetaan yrittää yhdistää esimerkiksi velanperintää. Suomessakin on syytä varautua tällaiseen. Alan sääntöjen pitää olla kunnossa.