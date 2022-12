Pääkirjoitus: Vapaasti leviävä koronavirus uhkaa panna Aasian jättiläisen polvilleen – virkistynyt tautiaalto tuskin jää vain Kiinaan

Kiinalaisia on noin 1,4 miljardia eikä kukaan tiedä varmasti, moniko heistä on saanut tartunnan. Uudeksi vuodeksi kiinalaiset lähtevät kotiseuduilleen ja vievät viruksen mukanaan.

Korona on levinnyt vauhdilla Kiinassa sen jälkeen, kun maa käytännössä käänsi koronapolitiikkansa päälaelleen joulukuun alussa. Maa päätti silloin luopua niin sanotusta nollan tartunnan politiikasta, ja koronarajoituksia on höllennetty selvästi.

Kukaan ei täsmälleen tiedä, mikä koronatilanne Kiinassa nyt on. Sunnuntaina maan viranomaiset päättivät, että koronavirustilastoja ei enää julkaista. Päätös on sinänsä looginen, sillä maan viranomaisten antamiin lukuihin ei luotettu aiemminkaan – ei Kiinassa eikä maailmalla.

Viimeisin jokseenkin luotettavana pidettävä tieto vuoti julkisuuteen vahingossa ja se poistettiin nopeasti: Kiinan tartuntatautiviraston varajohtaja arvioi, että Kiinassa olisi ollut lähes 250 miljoonaa koronatartuntaa joulukuun aikana.

Kiinalaisia on noin 1,4 miljardia, ja nyt korona kulkee maassa vapaasti. Jälki tulee olemaan pahaa, sillä rokotuskattavuus etenkin iäkkäässä väestössä on matala. Lisäksi Kiinan terveysviranomaisten käyttämät kotimaiset koronarokotteet ovat suojateholtaan länsimaisia valmisteita heikompia etenkin viruksen valtamuotona esiintyvää omikronia vastaan. Myös kiinalainen terveydenhuoltojärjestelmä on rakenteeltaan puutteellinen.

Maasta välittyy jo kuvia ja ihmisten kertomuksia, joiden mukaan krematoriot eivät pysty ottaman vastaan lisää vainajia.

Vuoden vaihtuminen pahentaa tilannetta entisestään, sillä sadat miljoonat kiinalaiset matkustavat kotiseuduilleen. Mukanaan he vievät viruksen. Erittäin todennäköisesti pian ollaan tilanteessa, jossa sairaalat eivät pysty ottamaan enempää potilaita vastaan.

Maailma katselee tilannetta Kiinassa ristiriitaisin tuntein. Maan avautumista oli odotettu, sillä Kiinan pysyminen suljettuna alkoi vaikuttaa maailmantalouteen. Toisaalta kun virus nyt jyllää, se haittaa tuotanto- ja logistiikkaketjuja, ja nämä vaikutukset näkyvät myös lännessä.

Kiina saattaa joutua myös kääntämään lääketuotantoaan kotimaan tarpeisiin, jolloin osa tuotannosta on pois länsimarkkinoilta. Lääkkeiden hamstrauksesta on jo merkkejä Kiinassa.

Olemme hyvin lähellä niitä päiviä, jolloin wuhanilainen lääkäri ilmoitti uudenlaisesta taudista joulukuussa 2019.

Loppu on historiaa.

Seuraavien kuukausien aikana korona kiersi maailman ja muuntui moneen kertaan.

Kiinassa kehittyy varmasti lisää omikronin muunnoksia lähipäivien, viikkojen ja kuukausien aikana, sanoi infektiotautien tutkija ja Dartmouthin yliopiston professori Danliel Lucey talousjulkaisu Bloombergille 21. joulukuuta.

Kiinan koronatilanteesta ei kannata panikoida, mutta selvää on, että mikä Kiinassa syntyy, ei Kiinaan jää – vaan leviää. Onneksi lääketiede on koronan suhteen nyt huomattavasti paremmassa tilanteessa kuin kolme vuotta sitten.