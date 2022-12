Pääkirjoitus: Moraalinvartijan moraali petti – korruptio on kitkettävä EU-maiden lisäksi unionin omista toimielimistä

Korruptioepäily heikentää EU-parlamentin uskottavuutta unionin moraalinvartijana ja oikeusvaltioperiaatteiden vaatijana.

EU:n parlamentti on joutunut vuosikausiin vakavimman korruptiotapauksen pyörteisiin..

Euroopan unionissa EU:ssa on paljon hyvää, mutta EU tai sen toimielimet eivät ole virheettömiä.

Yksi vakava puute paljastui – tai paremminkin nousi taas julkisuuteen – viikonloppuna, kun Belgian viranomaiset ilmoittivat epäilevänsä yhtä EU-parlamentin varapuheenjohtajaa, yhtä parlamentin entistä jäsentä ja kahta muuta henkilöä osallisuudesta rikolliseen toimintaan, rahanpesuun ja korruptioon.

Epäiltyjen koteihin, hotellihuoneisiin ja työpaikoille tehdyissä poliisietsinnöissä on lehtitietojen mukaan löytynyt satojen tuhansien eurojen arvosta käteisvaroja ja viitteitä erittäin arvokkaiden lahjojen vastaanottamisesta.

EU-parlamentin vuosikausiin vakavimman korruptiotapauksen epäillään liittyvän öljyvaltio Qatariin ja sen yrityksiin pehmentää EU:n Qataria koskevaa ihmisoikeusarvostelua ennen jalkapallon MM-kisoja.

Tapauksen tutkinta on kesken eikä ketään ole tuomittu. Epäillyt samoin kuin Qatarin edustajat ovat kiistäneet kaikki väitetyt väärinkäytökset.

Korruptiotapaus on ollut suuri järkytys EU-parlamentille, ja se on herättänyt tuohtumusta myös EU-komission johdossa. Sekä parlamentin että komission edustajat ovat toistaneet vanhoja vaatimuksiaan EU:n eettisen valvonnan vahvistamiseksi.

Samanlaisia vaatimuksia ja lupauksiakin valvonnan lisäämisestä on kuultu aiemminkin, mutta ne eivät vaikuta tehonneen.

EU:lla on ennestään suuri määrä ohjeita, sääntöjä ja valvontaa, jonka tarkoitus on estää korruptiota, petoksia ja kaikenlaista varojen tuhlaamista ja väärinkäyttöä. Mutta EU:lla on myös pitkät perinteet taloudellisten väärinkäytösten vähättelyyn ja julkitulon välttelyyn.

Voisikin pohdiskella, johtuuko korruptioepäilyistä EU-toimielimissä herännyt tuohtumus epäillystä korruptiosta sinänsä vai tapauksen paljastumisesta ja parlamentille ja koko EU:lle koituvasta mainehaitasta.

Vaikka tapaus on kesken, mainehaitta on jo toteutunut – ja tarjonnut EU-parlamentin arvostelijoille ja EU:n vastustajille tilaisuuden ilkkumiseen.

EU:n toimielimistä juuri parlamentti esiintyy usein EU:n moraalinvartijana, joka huomauttaa hanakasti jäsenmaiden ja ulkovaltojenkin ihmisoikeusloukkauksista, korruptiosta ja muista oikeusvaltiopuutteista.

Parlamentti on jopa uhannut komissiota oikeustoimilla, ellei tämä saa Unkaria kitkemään korruptiotaan ja kohentamaan muita oikeusvaltioperiaatteitaan.

Suomi on tutkitusti EU:n vähiten korruptoituneita maita, minkä lisäksi Suomi on – aivan oikein – pitkään ajanut oikeusvaltioperiaatteiden vaatimusta yhdeksi jäsenmaiden EU-rahoituksen ehdoksi.

Seuraavaksi Suomelta on löydyttävä tarmoa ja kanttia samojen vaatimusten esittämiseen EU:n toimielimille.