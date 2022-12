Pääkirjoitus: Maahanmuuttoviraston on muutettava asennettaan – ammattilaisille on ottajia muuallakin

Virasto tuntuu juuttuneen aikaan ja ajatusmaailmaan, jossa se pyrkii ennen kaikkea estämään ihmisten tulon maahan. Nykymaailmassa sen pitäisi edesauttaa työperäistä maahanmuuttoa.

Maahanmuuttovirasto (Migri) oli viikonloppuna jälleen kerran arvostelun kohteena – ja syystä. Helsingin Sanomat (10.12.) kertoi mongolialaisesta sairaanhoitajasta, joka oli opiskellut suomen kielen ja työskenteli HUS:ssa koronapotilaiden hoitajana.

Migri antoi hänelle kielteisen oleskelulupapäätöksen ja syytti väärennetyn asiakirjan esittämisestä. Alkoi kahden vuoden epätietoisuus. Usean mutkan kautta Migri myönsi hänelle lopulta oleskeluluvan ja täyden työnteko-oikeuden tämän vuoden marraskuussa. Sairaanhoitaja päätti kuitenkin poistua Suomesta, koska Migrin käytös tuntui hänestä mielivaltaiselta.

Ei ihme, että tuntui.

Maanantaina työministeri Tuula Haatainen (sdp) ja sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) ilmoittivat pyytävänsä Migriltä selvitystä ulkomaalaisten työlupiin liittyvistä epäkohdista.

Migri on sisäministeriön vastuualueella, ja työministeriö vastaa työperäisestä maahanmuutosta.

”Maahanmuuttoviraston tausta on ehkä historiassa ollut se, että on etsitty tiukasti syitä, miksi Suomeen ei voisi tulla. Nyt tämän päivän tilanne on se, että me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Totta kai pitää myös tarkistaa taustat, se on ihan selvää, mutta varmasti tässä tarvitaan myös sellaista asenteellista muutosta”, Haatainen sanoi toimittajille.

Asenteellista muutosta todella tarvitaan. Suomen haitallisesta huoltosuhteesta on kirjoitettu loputtomasti. Vastedes tarvitsemme Suomeen valtavasti työperäistä maahanmuuttoa tai hyvinvointivaltio sellaisena kuin se nyt tunnemme muuttuu kovin toisenlaiseksi. Esimerkiksi Suomen suurimpia vientialan yrityksiä edustava Teknologiateollisuus on vaatinut vuosittaisen nettomaahanmuuton kasvattamista 50 000 ihmiseen vuoteen 2030 mennessä.

Migrin muutoksen tarpeesta puhui myös viraston entinen ylijohtaja Jari Kähkönen irtisanoutuessaan tehtävästään keväällä. Kähkösen mukaan Suomi tarvitsee sujuvaa maahanmuuttoa, ja Maahanmuuttovirasto ripeää uudistumista. ”Suomen maahanmuuttojärjestelmä on rakennettu eri lähtökohdista kuin tämän hetken yhteiskunnalliset tarpeet”, hän sanoi tiedotteessa.

Maahanmuuttoviraston nykyinen ylijohtaja Ilkka Haahtela pyysi lauantaina sosiaalisen median kanava Twitterissä anteeksi viraston epäonnistumista mongolialaisen sairaanhoitajan tapauksessa. Hän sanoi, että virastossa on aloitettu mittavat uudistukset.

On hienoa, että Migrissä ymmärretään toiminnan valtavat muutostarpeet. Toki viraston on huolehdittava maahantulon ehtojen täyttymisestä, mutta sen on käännettävä ajatusmaailmansa muotoon, jossa Suomi tarvitsee työperäisiä maahanmuuttajia. Lisäksi oleskeluluvan käsittelyprosessin pitää muuttua huomattavasti nykyistä nopeammaksi.

Suomessa on viimeistään nyt ymmärrettävä, että emme ole ammattitaitoisten tulijoiden listalla superhoukuttava maa. Siksi työperäisen maahanmuuton esteet, joita on muitakin – esimerkiksi tarveharkinta – on minimoitava.

Viranomaisten on toimittava niin, ettemme tuhoa itse mahdollisuuksiamme saada Suomeen työperäistä maahanmuuttoa.