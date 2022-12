Pääkirjoitus: Keskusta sai viimeisen varoituksen – Sanna Marinin hallitus on viimeiset kuukaudet kuin vuotava sota-alus

Pääministeri Sanna Marin (sd) antoi keskustalle viimeisen varoituksen pelisääntöjen rikkomisesta. Hallitus jatkaa haaksirikkokuntoisena, jota pitää pinnalla vain kansainvälisen politiikan ja Venäjän arvaamattomuus.

Hallitus jatkaa kohti huhtikuun eduskuntavaaleja rikkinäisenä kuin hajalle ammuttu sota-alus, tosin ampujana oma miehistö.

Hallitusviisikko kävi keskiviikkona pelisääntökeskustelun toimintatavoistaan, minkä jälkeen pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti, että keskusta sai viimeisen varoituksen: merimiestermein kepu on niin sanotusti lankulla.

– Mikäli enää kerrankin vastaava tilanne tulee, niin tätä hallitusta ei enää ole, Marin linjasi.

Lue lisää: ”Maito on kaatunut” – Sanna Marin ja hallituskumppanit ryöpyttivät keskustaa, Annika Saarikko kuittasi takaisin

Eli hallitus kaatuu, jos pelisääntöjä vielä rikotaan. Marinin mukaan vastuun tästä kantaa se puolue, joka pelisääntöjä rikkoo. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko on Marinin mukaan luvannut, ettei se enää pelisäännöistä poikkea, ja saman vahvisti Saarikko omassa tiedotustilaisuudessaan.

Viimeisimmän riitelyn takana oli esitys luonnonsuojelulaiksi, jonka keskusta muutti mieleisekseen opposition tuella eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Hallituksen pelisääntökeskustelun päätteeksi keskusta äänesti opposition mukana lain sisällöstä eduskunnan suuressa salissa. Saarikon mukaan laki parani muutoksilla, muutoksissa kyse oli keskustalle tärkeästä omaisuudensuojasta.

Heti perään maatalousministeri Antti Kurvinen (kesk) vastasi opposition välikysymykseen maataloudesta. Välikysymyksestä äänestetään perjantaina.

Nähtäväksi jää, kostavatko muut hallituspuolueet vielä keskustalle lisätalousarviossa siten, että maatalous ei saa sille kaavailtua hätärahoitusta. Ainakin keskustan ja vihreiden välit ovat totaalisesti poikki, mikä kävi ilmi vihreiden puheenjohtajan, ympäristöministeri Maria Ohisalon katkerista kommenteista.

” Venäjän arvaamattomuus on se liima, joka pitää hallituksen kasassa.

Hallitus olisi todennäköisesti kaatunut, ellei kansainvälinen tilanne olisi sellainen kuin se nyt on. Venäjän arvaamattomuus on se liima, joka pitää hallituksen kasassa.

Hallitus sai maanantaina eduskuntaan esityksen Nato-jäsenyydestä, mutta ratifiointi on yhä tekemättä Unkarissa ja Turkissa. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) matkustaa Turkkiin, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) Yhdysvaltoihin – molempien on helpompi neuvotella, kun takana on poliittinen enemmistöhallitus.

Viimeisimmissä tappeluissa näkyvät jo kevään vaalit. Marinin johtaman monipuoluehallituksen yhtenäisyys ei palaudu, vaikka viime viikkojen riitelyistä siivoaisi kaikinpuolisen vaalipropagandankin pois.

Juha Sipilä (kesk) kaatoi hallituksensa kuukausi ennen vuoden 2019 vaaleja soteen. Sipilää edeltänyt Jyrki Kataisen (kok) ja Alexander Stubbin (kok) kuuden puolueen hallitus äänesti omia esityksiään vastaan vuoden 2015 vaalien alla.

Nähdystä näytelmästä jää yksi kysymys: ovatko eduskuntavaalit nykyään niin kova paikka, että hallituspuolueet eivät pysty jatkossakaan menemään yhtenäisinä kansan arvioitavaksi tekojensa perusteella, vaan joukko lipeää kuka minnekin?