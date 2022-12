Pääkirjoitus: Ukraina iskee takaisin kauas – julma sota siviilejä vastaan kuitenkin jatkuu

Ukraina yllätti jälleen kyvyillään, mutta sodan ratkaisua ei näy.

Ukraina iski maanantaina Rjazanin ja Saratovin lentokentille satojen kilometrien päässä rajoiltaan. New York Timesin mukaan Ukraina on vahvistanut tehneensä iskut. Tiistaina samankaltainen hyökkäys tehtiin Kurskin alueella Venäjällä lähempänä maiden rajaa.

Ukrainan käyttämistä aseista ei ole varmuutta. Se on vihjaillut uusien sotilaslennokkien kehitystyöstä. Venäjän mukaan maanantaina olisi käytetty neuvostoaikaisia ohjuksia, joita on voitu muokata.

Ukrainalla on täysi oikeus iskeä venäläisiin sotilaskohteisiin, kun Venäjä pommittaa ukrainalaisia siviilikohteita. Venäjän pommitusten kaltaisia sotatoimia ei Euroopassa ole nähty toisen maailmansodan jälkeen. Tarkoituksena on Ukrainan jäädyttäminen talvipakkasilla. Ukrainan iskujen kohteina olleita lentokenttiä uskotaan käytetyn tähän.

Tuhojen lisäksi iskut tekevät lommon venäläiseen sotilaskunniaan. Jälleen kerran varautuminen yllättäviin iskuihin tuntuu jääneen vajaaksi. Syvälle Venäjälle ulottuvat iskut lisäävät pelkoa venäläisissä siviileissä, joiden uskotaan muutenkin olevan kääntymässä rauhan kannalle.

Ukraina on pyytänyt länneltä välineitä pitkän kantaman iskuihin. Niitä ei ole annettu. Wall Street Journalin mukaan Ukrainaan toimitettuja Himars-raketinheittimiä muokattiin niin, että niitä ei voi käyttää kaukoiskuihin.

Yhdysvallat on Ukrainan tärkein tukija ja aseistaja. Ilman sen kannustusta muidenkin länsimaiden apu olisi jäänyt pienemmäksi. Ilman lännestä saatavia aseita Ukrainan puolustus olisi romahtanut kuukausia sitten. Nyt se on pystynyt valtaamaan takaisin menettämiään alueita.

Lännen avulla on kuitenkin rajansa. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on alusta asti tehnyt selväksi ottavansa ydinsodan riskin tosissaan. Lännen joukkoja ei ole tarjottu Ukrainalle. Sama syy koskenee asetoimitusten rajoituksia, vaikka sodan jatkuessa Ukraina onkin saanut tehokkaampia aseita.

Venäjän ohjusten riittävyydestä on ristiriitaisia laskelmia. Joidenkin mukaan ne loppuvat pian, toisten mukaan varastojen suuruus on yllättänyt. Jotain kertoo tietysti se, että Venäjän on täytynyt hankkia sotilaslennokkeja Iranista.

Venäjän asearsenaalissa on todellisia tuomion päivän aseita, joita se ei ole käyttänyt Ukrainassa.

Venäjää estää pelko kasvavasta kansainvälisestä eristyksestä ja jopa sodasta Nato-maiden kanssa. Kuitenkin jo pelkkä hyökkäys Ukrainaan osoittaa kuinka holtiton ja vastuuntunnoton Venäjän johto on. Tämä voi yhä johtaa hirveisiin seurauksiin.

Viime aikoina on ollut joitain epämääräisiä puheita rauhantunnusteluista. Sellaisia ei silti tunnu olevan näköpiirissä.