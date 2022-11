Pääkirjoitus: Maailma pidättää henkeä ja seuraa Kiinan mielenosoituksia

Toistaiseksi Kiinan keskushallinto on seurannut mielenosoituksia sivusta. Mitä tapahtuu, jos mielenosoitukset keräävät yhä enemmän ihmisiä ja jatkuvat?

Kiinasta kuuluu nyt kummia. Maasta alkoi viikonlopun aikana tulla tietoja ja kuvia, joissa ihmiset kokoontuivat mielenosoituksiin vastustamaan Kiinan erittäin tiukkaa nollatoleranssin koronapolitiikkaa. Osa mielenosoittajista alkoi vaatia myös demokratiaa ja sananvapauksia – siis kyseenalaistaa kommunistisen puolueen yksinvaltaa.

Tällaista vaatimusten esittäminen on Kiinassa hengenvaarallista.

Mielenosoitusten lähtölaukaus oli viime viikolla sattunut tulipalo Xinjiangin maakunnan pääkaupungissa Urumqissa. Palossa sai surmansa kymmenen ihmistä: heistä kolme oli lapsia. Paikallisten asukkaiden mukaan sulkutoimet haittasivat tulipalon sammuttamista ja joidenkin tietojen mukaan talon uloskäynnit olisivat olleet lukossa.

Ihmisten tyytymättömyyttä on helppo ymmärtää. Kiina on harjoittanut erittäin tiukkaa koronapolitiikkaa nyt pian kolme vuotta. Kokonainen kerrostalo menee helposti sulkuun yhden naapurin koronan takia, ja ihmiset voivat päätyä sairastamaan karanteenikeskuksiin.

Vaikka kiinalaiset ovat tottuneet ihmisoikeuksiensa rajoittamiseen, kolme vuotta tuonkaltaista elämää on hyvin pitkä aika.

Keskushallinnolle tilanne on vaikea. Kiinan johtaja Xi Jinping vannoo nollatoleranssin nimiin. Kansaa on myös peloteltu näyttämällä maailmalta kuvia, joissa ihmiset viruvat sairaaloissa henkitoreissaan.

Nyt 1,4 miljardin asukkaan Kiinassa tautiluvut ovat nousussa, ja on todennäköistä, että korona pyyhkäisee maan läpi. Se tarkoittaa välttämättä kuolonuhreja, sillä suuri osa Kiinan vanhusväestöstä on vieläkin rokottamatta. Lisäksi kiinalaisten rokotteiden suojateho on heikentynyt, eikä hallitus halua tuoda maahan länsimaisia mRNA-rokotteita. Miten maan asukkaat koronakuolemiin reagoivat?

Entä miten kauan maan talous kestää koronasulkuja? Kiinan talouden avautuminen vaikuttaisi koko maailman talouteen.

Johdon on hyvin vaikea myöntää, että ne toimet, joiden nimiin he ovat koronan aikana vannoneet, eivät toimi ja pelasta enää kansalaisia koronalta.

Yksi asia on varmaa – virus ei ole katoamassa minnekään.

Maailma seuraa nyt sivusta, miten keskushallinto aikoo mielenosoitusten kanssa toimia. Toistaiseksi vaikuttaa, että varsin maltillisesti. Mutta jos kommunistisen puolueen tai Xi Jinpingin arvostelu kiihtyy, on lähes varmaa, että mielenosoitukset lannistetaan. Tästä on lähivuosikymmeniltä hyvin muistissa olevia kokemuksia.

Maailma on nyt monella tapaa sekaisin. Ilmastonmuutos ja luontokato tulevat joka tapauksessa mullistamaan elämää lähivuosikymmeninä tavoilla, joita emme vielä edes täysin ymmärrä. Euroopassa käydään sotaa, jonka loppumista kukaan ei uskalla arvailla. Yhdysvallat valmistautuu mahdollisesti hyvin repivään presidentinvaalikamppailuun.

Jos nyt myös Kiinassa alkavat isommat levottomuudet tai maan koronatilanne muuttuu erityisen pahaksi, seurauksia ei voi tietää kukaan.

Ainakaan ne eivät rauhoita maailmaa.