Pääkirjoitus: Nuorison rikos- ja ryöstöaallon edessä käsiä ei saa nostaa pystyyn – kotouttamispolitiikastakin pitää uskaltaa keskustella

Alaikäisten räjähtänyt ryöstelykierre ei voi johtaa Suomessa siihen, että kansalaiset joutuvat jo pelkäämään kaduilla liikkumista. Tampereella poliisi jo opasti välttämään yksin liikkumista.

Muun muassa Tampereelta on tullut tietoja nuorten tekemistä rikoksista.

Pääkaupunkisedulta, Turusta ja Tampereelta viime päivinä ja viikkoina kantautuneet uutiset nuorten tekemistä rikoksista ja katuryöstöistä herättävät kysymyksen, mitä Suomessa oikein on tapahtumassa.

Alle 18-vuotiaiden tekemät väkivaltarikokset ovat karkaamassa käsistä.

Helsingin Sanomien esittelemien poliisin tuoreiden rikostilastojen mukaan tilanne on hälyttävä. Ryöstöjen määrä on kasvanut suuremmaksi kuin vuosiin. Koko maassa tuli tietoon tammi-lokakuussa 1 327 ryöstöä. Se on enemmän kuin vuosina 2017-2021 yhteensä.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella kasvua on 50 prosenttia, Länsi-Uudellamaalla jopa 65 prosenttia. Helsingissä kasvuprosentti on 35 eli sama kuin koko valtakunnassa.

” Nyt keskustellaan jo siitä, uskaltaako kadulla liikkua yksikseen – varsinkaan ilta- tai yöaikaan.

Kyse on nimenomaan alle 18-vuotiaiden rikoksista. Osa teoista on todella vakavia, kuten Turussa tapahtuneet puukotukset. Tietoja tulee myös siitä, että nuorisojoukot ovat väkivallalla ja teräaseilla uhaten ryöstäneet usein toisilta nuorilta uhreilta matkapuhelimia, merkkivaatteita ja jopa kenkiä päältä.

Rikoskomisario Markus Antila neuvoi Ilta-Sanomissa (IS 23. 11.) varautumaan esimerkiksi pikkujouluaikaan, ettei ystävää tai lähiomaista päästettäisi yksin kulkemaan kadulle.

Rikoskomisarion neuvot kertovat poliisin voimattomuudesta ja siitä, minkä poliisi myöntääkin: yksin se ei pysty ongelmaa ratkaisemaan, resurssit eivät riitä. Keskustelussa herätellään nyt muitakin. Koulujen ja viranomaisten lisäksi varsinkin vanhempien, siis perheen, vastuu on suuri. Erityisesti, kun puhutaan alaikäisistä.

Alaikäisten tekemiä ryöstörikoksia on ollut esimerkiksi Helsingissä enemmän kuin kertaakaan kymmenen vuoteen.

Yli puolella epäillyistä on maahanmuuttotaustaista. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vaativat jo kotouttamispolitiikkaan vahvempia keinoja.

Ruotsissa jengirikoksista tuli syksyn vaaliteema, mutta viranomaisten mukaan Suomessa ei ole kyse vastaavasti ilmiöstä, vaikka nuoret ja alaikäiset liikkuvatkin ryhmissä rikoksia tehdessään.

Joka tapauksessa ilmiön edessä ei voida nostaa käsiä pystyyn. Kadulla on Suomessa uskaltanut pääsääntöisesti liikkua yksinkin, ilman pelkoa, ja näin tulee olla jatkossakin. Myös rangaistuksien koventamista on vaadittu, mutta varsinkaan alaikäisten kohdalla se ei ole mikään ihmelääke. Ilman tehokasta tarttumista alaikäisten väkivaltakierrettä ei kuitenkaan saada poikki.