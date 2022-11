Pääkirjoitus: Fifa näytti pelkuruutensa – Iranin joukkue urheutensa

Kansainvälisen jalkapalloliiton painostus saa farssin piirteitä.

Urheilussa voittava joukkue ei aina ole sankarillisin. Maanantaina jalkapallon MM-kisoissa pelasivat Iran ja Englanti. Ottelu päättyi 2-6 Englannin voitoksi. Rohkeudessa Iranin pelaajat olivat ylivoimaisia.

Seitsemän länsimaata oli etukäteen ilmoittanut kapteeniensa kantavan kädessään One Love -kapteeninauhaa. Sateenkaarinauhalla tuetaan seksuaalivähemmistöjä. Ne ovat ahdingossa muun muassa kisaisäntä Qatarissa. Seitsemän joukkoon kuuluvat Englanti, Wales ja Hollanti pelasivat ensimmäisen ottelunsa maanantaina. Kapteenit Harry Kane, Gareth Bale ja Virgil van Dijk kantoivat kaikki kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan hyväksymiä nauhoja, joissa sateenkaarta ei ole.

Fifa pelkää kisajärjestäjä Qatarin suututtamista. Sateenkaarinauhasta olisi seurannut kapteenille keltainen kortti.

Fifa haluaa varmuuden vuoksi kieltää Belgiaa käyttämästä vieraspelipaitaansa, jonka kauluksen sisään on kirjoitettu sana love, rakkaus. Idealla ei tiettävästi ole tekemistä One love -nauhojen kanssa. Paidan rintalogossa voi pahalla tahdolla nähdä sateenkaaren sävyjä. Joidenkin tietojen mukaan Fifan esittämä peruste olisi, että se näkee paidassa belgialaisen musiikkifestivaalin piilomainontaa.

” Maailmaa on kentän ulkopuolellakin.

Urheilun, politiikan ja bisneksen kohdatessa jälki on rumaa. Farssin tuntu on suuri, kun ylväs protesti kaatuu keltaisen kortin pelkoon. Toki joukkueille voiton mahdollisuuden vaarantaminen on vakava asia, mutta maailmaa on pelikentän ulkopuolellakin.

Fifan toimet eivät varsinaisesti edistä Qatarin pyrkimystä lisätä mainettaan kalliilla kisoilla. Fifalle ja koko kansainväliselle jalkapallolle jatkuvat nöyryytykset eivät tee hyvää. Kuva korruptoituneesta järjestelmästä vahvistuu.

Suomen palloliiton entinen puheenjohtaja, presidentti Sauli Niinistö totesi tiistaina, että ”Fifan ja Qatarin luoma maailma” on kuin toiselta planeetalta kuin pelaajien maailma.

Jotkut ovat valmiita riskeeraamaan paljon enemmän kuin keltaisen kortin.

Maanantain ottelussa Iranin joukkue ei yhtynyt maan kansallislauluun. Ennen ottelua kapteeni Ehsan Hajsafi kritisoi maansa oloja. Iranissa on käynnissä mielenosoituksia, joita tukahdutetaan verisesti. Ne alkoivat, kun 22-vuotias Mahsa Amin kuoli siveyspoliisin käsissä. Hänet oli pidätetty huivittomuuden vuoksi.

Hajsafi joukkuetovereineen antautui suureen vaaraan. Iran on vuosikymmeniä vanginnut ja teloittanut protestoivia kansalaisiaan. Heidän perheenjäseniään ja ystäviään on vainottu. On esimerkkejä siitä, että urheilumaine ei anna suojaa.

Pelin kannalta ensimmäinen ottelu ei luvannut hyvää Iranin joukkueen jatkolle MM-kisoissa. Heti ensimmäisessä ottelussaan sen jäsenet osoittivat todellista urheutta, jollaista urheilussa harvemmin nähdään. He varmistivat paikkansa lajin historiassa.