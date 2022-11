Pääkirjoitus: Qatarin MM-kisojen pimeältä puolelta ei pysty ummistamaan silmiään

Kisojen paras puoli on, että maailman valokeila on suuntautunut Qatarin surkeaan ihmisoikeustilanteeseen.

Jalkapallon miesten MM-kisat alkoivat Qatarissa sunnuntaina. Ne ovat tuoneet maalle valtavasti julkisuutta, mutta eivät taatusti sellaista, mitä Qatar toivoi saavansa. Itse asiassa voi hyvin perustein kysyä, että miksi vuonna 2010 myönnettyjä kisoja ei ole otettu 12 vuoden aikana maalta pois.

Qatarin ihmisoikeustilanne on surkea. Maassa asuvat siirtotyöläiset elävät käytännössä nykyajan orjuudessa. Niin vähän oikeuksia heillä on. Myös naisten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema on huono. Qatarissa ei myöskään ole sananvapautta sellaisena kuin se länsimaissa ymmärretään.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet tuhansista kuolleista siirtotyöläisistä MM-kisoja varten rakennettujen stadionien työmailla.

Valokeilaan on jälleen kerran päätynyt myös korruptoitunut kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa. Jos se ajatteli antavansa itsestään hyvän ja modernin kuvan myöntämällä kisat arabivaltiolle, toisin kävi.

Fifa on ollut aiheesta ryöpytyksen kohteena.

Jalkapalloliiton puheenjohtaja Gianni Infantino puolestaan jatkaa Fifan puheenjohtajien tunnetuksi tekemällä linjalla – hän antaa järjettömiä lausuntoja. Viimeisimmässä hän sanoi ymmärtävänsä Qatarin sorrettuja vähemmistöjä, koska häntä itseään kiusattiin lapsena koulussa.

Kuuntelijat tuntevat myötähäpeää.

Infantino on esimerkiksi myös pyytänyt, että Ukrainan sotaan tulisi jalkapallon MM-kisojen ajan kestävä tulitauko. Pyynnön hän esitti G20-maiden huippukokouksessa.

viimeistään nyt voidaan unohtaa sellainen puhe, että urheilun ja politiikan voisi erottaa toisistaan. Ei voi. Urheilu ja politiikka kietoutuvat lähes aina toisiinsa. Qatariin liittyy valtavasti moraalisia ongelmia, joita onkin nyt pidetty jatkuvasti esillä.

Jalkapallofanit ovat joutuneet punnitsemaan ennennäkemättömällä tavalla kisojen seuraamisen eettistä puolta. Toivottavasti myös mahdollisimman moni jalkapallon supertähti ottaa ongelmat puheeksi kisojen aikana.

Kun epäkohtia on esillä riittävän paljon ja paine on riittävän kova, se alkaa vaikuttaa myös urheilun sponsoreihin. Heidän on hyvin vaikeaa ummistaa silmiään asialta. Kun aletaan puhua mahdollisesta rahan menettämisestä, se kiinnostaa jo Fifaakin.

Qatarin MM-kisoista ei tyylipisteitä jaella. Näin kisojen alussa ehdottomasti parasta on ollut se, että maailman valokeila on suuntautunut maan huonoon ihmisoikeustilanteeseen. Jos asialta on tähän mennessä onnistunut ummistamaan silmänsä, nyt tilanne rävähtää kaikkien näkyville. Toivottavasti se saa aikaan todellisia muutoksia parempaan.