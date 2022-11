Pääkirjoitus: Lisää vauhtia vihreään siirtymään – suomalaisyrityksillä on valtavasti voitettavaa muutoksessa

Pelkästään EU laittaa vihreän siirtymän investointeihin tällä vuosikymmenellä 5000 miljardia euroa. Nyt kannattaa olla ajoissa liikkeellä.

Kävin alkuviikosta haastattelemassa Ulla Heinosta. Hän on syksyn aikana aloittanut uudessa työssä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) vihreän kasvun johtajana. Heinonen on tekniikan tohtori ja tehnyt käytännössä työuransa liikkeenjohdon konsultoinnissa. Vedän vähän mutkia suoraksi ja sanon, että tuo konsultointitaito on nyt suomalaisen yrityskentän käytössä.

Sillä jos olet ajatellut, että vihreä siirtymä on jotain puuhastelua tai viherpesuun liittyvää toimintaa, nyt on aika havahtua tuosta ajatuksesta.

Heinonen löi heti haastattelun alkuun pöytään sellaisen summan, että sen pitäisi herättää ymmärtämään, miten isoista asioista on kyse.

”Pelkästään EU:ssa tämän vuosikymmenen aikana vihreään siirtymään tehdään 5000 miljardin euron investoinnit”, Heinonen sanoi.

Toistan: 5000 miljardia euroa.

Tuossa on kyse vain EU:n investoinneista tämän vuosikymmenen aikana. Myös Yhdysvallat ja Kiina tekevät parhaillaan valtavasti investointeja vihreään siirtymään. Heinosen antaman luvun perusteluineen löydät tästä raportista.

Vihreä kasvu tai vihreä siirtymä on siitä hankala sanapari, että jokainen ymmärtää sen hieman eri tavalla. Kannattaa lähteä siitä ajatuksesta, että muutoksia on tulossa lähes joka sektorille. Alkuun mullistuu energian- ja lämmöntuotanto, jossa mennään kohti puhdasta, fossiilitonta tuotantoa. Isoja muutoksia on odotettavissa myös liikenteeseen ja rakennusteollisuuteen. Kun mennään kiertotalouteen asti, muutokset ulottuvat käytännössä kaikkialle. Vihreää siirtymää ovat myös investoinnit vetyyn.

Vauhtia siirtymälle on antanut se, että ilmastonmuutos ja luontokato alkavat olla pisteessä, jossa viimeisetkin havahtuvat siihen, että jotain on tehtävä.

EU on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, joten myös politiikasta tulee reunaehtoja.

Yritysten kannattaa ajatella asiaa tilaisuutena. Tällä kertaa muutokseen on rahaa. Jos on hyviä ideoita, rahoitusta löytyy kyllä. Markkinat testaavat sitten sen, missä määrin idea kantaa ja skaalautuu.

Lisäksi edessä on pieni pakko: muutos tulee joka tapauksessa, joten kannattaa olla sen etunenässä. Suomen maine on varsin hyvä, koska meillä on paljon puhdasta energiaa ja se tekee meistä uskottavia toimijoita asiassa. Jos osuu niin sanotusti vihreän siirtymän kultasuoneen, globaalit mahdollisuudet ovat rajattomat.

Keskiviikkona kävin kuuntelemassa Teknologiateollisuuden vaalistarttia. Tentattavaksi oli kutsuttu viiden suurimman puolueen edustajat. Paikalla olivat, aakkosjärjestyksessä, Atte Harjanne (vihr), Katri Kulmuni (kesk), Sirpa Paatero (sd), Sakari Puisto (ps) ja Elina Valtonen (kok). Esitetyistä kysymyksistä arvioilta kolmasosa linkittyi vihreään siirtymään – joskin Teknologiateollisuus käyttää termiä digivihreä siirtymä. Myös kiertotalous nousi useamman kerran esille.

Jokainen kansanedustajista suhtautui vihreään siirtymään myönteisesti ja näki siinä kasvupotentiaalia.

Teknologiateollisuuden jäsenyritykset vastaavat yli 50 prosentista Suomen koko viennistä. Täysin perustellusti voi sanoa, että yritysmaailma on paljon poliitikkoja edellä vihreässä siirtymässä. Yritykset näkevät sen potentiaalin, mikä on otettavissa. Ne toivovat erityisesti, että alaa ei säädellä tukkoon ja että toimintaympäristö on ennustettava.

Helpolla yritykset eivät silti pääse. Edessä oleva muutos on valtava, eikä sitä tehdä kovin nopeasti.

Olemme nyt sellaisen muutoksen kynnyksellä, että voi sanoa, ettemme vielä edes täysin ymmärrä, mikä kaikki tulee muuttumaan. Erityisesti kiertotalous yllättää meidät taatusti vielä monta kertaa.

Muutosta ei kannata jarruttaa, vaan nyt pitää kiihdyttää. Ulla Heinosen sanoin investointi-ikkuna on nyt auki ja joku ne rahat ottaa. Yleensä ne toimijat, jotka ovat ajoissa liikkeellä.