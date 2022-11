Pääkirjoitus: Istanbulin isku oli julma – eikä tiedä hyvää Suomen Nato-pelille

Presidentti Erdoganin kiristämä umpisolmu näytti hetken hellittävän kunnes Istanbulissa räjähti.

Sunnuntaina Istanbulissa tehtiin raukkamainen terrori-isku vilkkaalla ostoskadulla. Rikoksesta epäiltyinä on pidätetty kymmeniä ihmisiä. Tämä olisi tarpeeksi paha asia itsessään. Nyt seuraukset kuitenkin tuntuvat kaukaisen Pohjolan turvallisuuspolitiikkaa myöten.

Asia otetaan vakavasti. Presidentti Sauli Niinistö lähetti surunvalittelun Turkkiin välittömästi.

Turkilla on todellista kokemusta terrorismista. 2010-luvun puolivälissä iskut vaativat satoja uhreja. Niistä syytettiin kurdien PKK-järjestöä, islamisteja ja äärivasemmistoa.

Terrorismin torjunta on Turkissa merkittävä poliittinen kysymys. Presidentinvaalien lähestyessä reilun puolen vuoden kuluttua presidentti Recep Tayyip Erdoganilla on todellista syytä näyttää kovuutta asiassa.

Se on lisäksi tärkeää siksi, että Erdoganin erikoinen talouspolitiikka aiheuttaa Turkissa kovaa inflaatiota ja syö hänen suosiotaan. Kannatusta pitää hakea kaikesta.

Myös kansainvälisessä politiikassa saadut pisteet ovat Erdoganille tärkeitä. Niitä hän laskee kertyvän koko sotilasliitto Naton ja erityisesti siihen pyrkivien Suomen ja Ruotsin nöyryyttämisestä.

Erdogan on viivyttänyt jäsenanomusten hyväksymistä. Turkin pelätään jatkavan tätä ainakin presidentinvaaleihin asti. Syynä Erdogan käyttää väitettä, että Suomi ja Ruotsi suojelevat terrorismista epäiltyjä kurdeja sekä muita Erdoganin poliittisia vastustajia. Hän vaatii maanpakolaisten palautuksia.

Asia on vaikeampi Ruotsille kuin Suomelle. Täällä Erdoganin haluamia ihmisiä on vähemmän. Ruotsi on aiemmin suhtautunut Turkin mielestä liian suvaitsevasti Syyriassa toimivia kurdijärjestöihin, joita Turkki pitää käytännössä PKK:n osina.

Viime viikolla Ruotsin uusi pääministeri Ulf Kristersson kävi Turkissa Erdogania lepyttelemässä. Ruotsissa matka tulkittiin varovaiseksi menestykseksi. Erdogan tuntui olevan valmis ainakin vähentämään haluamiensa karkotettavien määrää. Hän ei suostu ymmärtämään, että Ruotsissa ja Suomessakin tällaisista asioista päättää oikeuslaitos, ei hallitus.

Turkin sisäministeri Süleyman Soylu syyttää sunnuntain iskusta PKK:ta ja sen syyrialaisia liitoksia. PKK kielsi osallisuutensa.

Terrorismia läpi sormien katsovana maana Soylu mainitsi nyt erityisesti Yhdysvallat, mutta kyllä Tukholmassa ja Helsingissäkin todennäköisesti hermostuttiin.

Jos sunnuntain iskun tekijöiden ja Pohjolan välille keksitään joku yhteys, Turkki käy entistä hankalammaksi.

Turkki on strategisesti keskeisellä paikalla Lähi-idän ja Ukrainan sotakenttien välissä. Se valvoo pääsyä Mustamerelle. Tukikohdat Turkissa ovat välttämättömiä Natolle ja Yhdysvalloille.

Siksi Turkilla on liikkumavaraa, jota Erdogan käyttää jopa uhmakkaasti. Hän osaa hyödyntää jokaisen tilanteen.