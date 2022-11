Lännen olisi korkea aika puhua siitä, millainen maailmasta tulisi, jos Venäjä voittaisi Ukrainan sodan – tai jos Vladimir Putinin annettaisiin luikerrella ulos sodasta niin, että Venäjä tuntisi itsensä voittajaksi, Arja Paananen kirjoittaa.

Ukrainan on voitettava sota, ja Venäjän on hävittävä sota.

Tätä vakuuttelua meillä Suomessakin on toisteltu nyt jo kuukausikaupalla. Ukrainan sotamenestys on vahvistanut myös uskoa siihen, että näin voi tosiaan käydä.

Ensin Ukraina ajoi Venäjän joukot pois Kiovan läheltä, sitten Ukraina valtasi Harkovan alueen takaisin itselleen, ja vastikään Venäjä ilmoitti vetäytyvänsä eteläisestä Hersonin kaupungista.

Venäjän Herson-juonista ei tosin vielä tiedetä. Onko kyse hämäyksestä vai valmistautuuko Venäjä vain pitkittämään sotaa talven yli ryhmittymällä aivan Hersonin kupeeseen Dnepr-joen itäpuolelle?

Vladimir Putin saattaa hyvinkin laskea sen varaan, että kylmä talvi ja sabotaasi-iskut energiahuoltoon romahduttavat taistelutahdon niin Ukrainassa kuin meillä mukavuudenhaluisessa lännessäkin.

Mutta entä jos Ukraina kaikesta huolimatta häviäisi?

Tai entä jos sota päättyisi jonkinlaiseen välitilaan tulitauko- ja rauhanneuvottelujen kautta? Tai jos Venäjän sallittaisiin luikerrella ulos sodasta niin, että Putinille tarjottaisiin pakotie kasvojensa säilyttämiseksi?

Mediatietojen mukaan Yhdysvallat olisi jo kovasti yllyttämässä Ukrainaa neuvotteluihin. Nato-maa Italiassa järjestettiin puolestaan vastikään kymmenientuhansien ihmisten mielenosoitus, jossa vaadittiin Italiaa lopettamaan aseiden lähettäminen Ukrainalle ja esitettiin vaihtoehdoksi rauhanneuvotteluja Venäjän kanssa.

Jokaisen eurooppalaisen olisi vihdoin ymmärrettävä, että Putinin puolittainenkin voitto merkitsisi sitä, että Ukrainan jälkeen uhriksi joutuisi koko Eurooppa.

Siitä alkaisi nimittäin meidän kaikkien läntisten demokratioiden uudelleenkoulutus sekä ”parantaminen natsismista, venäläisvihasta ja Saatanasta”, kuten Venäjän perustelut Ukrainan sodalle nykyisin kuuluvat.

Tv-propagandisti Vladimir Solovjov tapasi vastikään venäläistä nuorisoa ja julisti heille näin:

– Me parannamme vaikeasti sairastuneen Ukrainan kansan, ja me saamme sen parannettua. Minkä jälkeen me siirrymme parantamaan seuraavia. Sillä meidän asiamme on oikea.

(Alla olevassa twiitissä on ote Vladimir Solovjovin puheesta nuorille, video on tekstitetty englanniksi.)

Solovjovin puheet ovat vain yksi esimerkki hyytävästä russismista eli venäläisestä fasismista. Naapurikansan murhaaminen puetaan puheiksi siitä, että väitetysti lääkitään perusteetonta venäläisvihaa.

Putinin voitto merkitsisi ensiksikin sitä, että Venäjän sotarikokset jäisivät rankaisematta ja vaille perusteellista tutkimusta.

Kremlin propaganda tekisi venäläisestä kansasta muita ylempänä olevan voittajakansan, jolla olisi oikeus vaatia itselleen hyvitystä paitsi Ukrainalta niin myös koko läntiseltä maailmalta ja Natolta, joita vastaan Venäjä katsoo nyt taistelevansa.

” Venäjä alkaisi opettaa meille, kuinka meidän tulee elää.

Kreml pääsisi sanelemaan uutta maailmanjärjestystä. Se pohjautuisi siihen, että Venäjällä olisi etusija kaikkeen haluamaansa ja muilla velvollisuus taipua.

Venäjä alkaisi opettaa meille, kuinka meidän tulee elää. Avuksi Venäjän etujen ajamiseen valjastettaisiin ”maanmiesten” yhteisöjä. Jopa osalle länteen paenneista Putinin vastustajista Venäjän voitto olisi helppo myydä todisteena siitä, että Venäjä on ollut koko ajan oikeassa ja ”saatanallinen länsi” väärässä.

Suoraa sotilaallista uhkaa Venäjältä tuskin silti kohdistuisi vielä pitkään aikaan Suomea ja Eurooppaa kohtaan. Mutta jonain päivänä sekin voisi olla mahdollista.