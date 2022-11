Pohjoismainen hyvinvointivaltio maksaa ja se rahoitetaan verovaroilla.

Keskiviikkona suomalaiset ovat voineet taas seurata, miten muilla suomalaisilla menee taloudellisesti. Suuri veropäivä – kansankielellä sanottuna kauna- ja kateuspäivä – tuo julkisesti näytille yli 100 000 euroa tienanneiden ansiot.

Jos mielen täyttää kateus, kannattaa muistaa, että verottaja vie tuloista oman osuutensa. Mitä enemmän tienaa, sitä korkeammaksi käy veroprosentti. Progressio takaa sen, että palkkatyöllä Suomessa on varsin vaikea rikastua.

Verotietojen julkisuus on suomalainen harvinaisuus, jota välillä arvostellaan. Verotietojen julkisuus on avoimen yhteiskunnan tärkeä tukipaalu, koska se lisää yhteiskunnan läpinäkyvyyttä ja keskustelua tulojen jakautumisesta.

Tietojensa piilottamista verolistauksista pyysi lähes 1 700 hyvätuloista. Julkaisua vastustaneiden määrä on pudonnut alle puoleen huippuvuodesta 2020.

Yhteiskunnan toimivuuden kannalta ihmisten kannattaisi tuijottaa ansaittuja tuloja enemmän maksettuja veroja, koska niillä rahoitetaan yhteiskunnan toimivuus ja jaetaan yhteistä hyvää. Suomalaiset ovat varsin myötämielisiä veronmaksajia – täällä ymmärretään, miten hyvinvointivaltio toimii.

Julkinen terveydenhuolto, hyvä koulutus ja monille kovin tärkeät kunnalliset liikunta- ja kulttuuripalvelut maksetaan kaikki verovaroista.

Sekin on suhteellisen hyvin ymmärretty, että kun väestö ikääntyy ja lapsia syntyy yhä vähemmän, verovaroista pitää saada puristettua kaikki hyöty irti.

Verotietojen julkisuuden vuoksi ihmisillä on tavallistakin vahvempi oikeus tietää, että heidän maksamiaan veroja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Edelleen aivan liian usein käy niin, että julkisista varoista maksettujen hankkeiden budjetit ylittyvät reippaasti. Näin ei pitäisi olla.

Verotiedoista löytyy myös asioita, jotka muuten olisivat jääneet huomaamatta. Yksi parhaista esimerkeistä koskee katsastusalaa. Valtio yksityisti katsastuksen vuonna 2003. Kolme vuotta myöhemmin yksityistetty yritys myytiin eteenpäin moninkertaisella summalla, ja valtiolta yksityiseen yritykseen siirtyneet viisi johtajaa tienasivat yhteensä yli 44 miljoonaa euroa. Tämä ei varmasti ollut valtion ajatus.

Myös apteekkiala on kovin hiljaa veropäivän paikkeilla. Alan vapauttamisesta on keskusteltu pitkään ja kiivaasti. Apteekkarit sanovat hoitavansa yhteiskunnallista lääkejakelutehtävää. Siihen nähden on mielenkiintoista, miten verotietojen julkistamista vastustaneiden joukossa on suhteellisen paljon apteekkareita, näyttää HS:n selvitys.

Mitä enemmän Suomesta löytyy taloudellisesti menestyneitä ihmisiä, sitä paremmat mahdollisuudet se antaa koko maalle. Hyvätuloista ei kannata kadehtia. Paremminkin meillä on verovaroilla rahoitettuja palveluita, joita monen muun maan kansalaiset katsovat kadehtien. Pohjoismainen hyvinvointivaltio maksaa.