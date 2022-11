YK:n ilmastokokous ei saa olla vain vuotuinen rituaali.

Paljon synkemmin sitä ei voisi sanoa.

– Olemme matkalla ilmastohelvettiin ja jalkamme on yhä kaasulla, YK:n pääsihteeri António Guterres avasi maailmanjärjestön ilmastokokouksen.

Egyptissä tänä vuonna järjestettävän kokouksen odotukset ovat tavallista matalammalla. Suurvaltojen suhteet ovat kiristyneet. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on katkaissut maan välit länteen. Kiinan ja Yhdysvaltain suhteet ovat hyytävät. Näissä oloissa neuvottelu yhtään mistään on vaikeaa.

Sodan seurauksiin kuuluu polttoaineen ja energian hinnan nousu kautta maailman. Se tuntuu vauraissakin maissa. Köyhissä maissa energian hinnan nousu yhtä aikaa ruuan hinnan kallistumisen kanssa on katastrofaalista. Monet hyvin toimeentulevatkin maat hillitsevät ilmastotoimiaan, kun siihen on syy tarjolla.

Lyhyelläkin tähtäimellä ilmastonmuutos voi olla vähintään yhtä vaarallinen kuin sota.

On tietysti hyvä, että kokouksia pidetään muuallakin kuin lännen suurkaupungeissa. Egypti on Lähi-idän ja Afrikan voimatekijä.

Sharm el Sheikin lomaparatiisin valintaa kokouspaikaksi voidaan varmasti perustella turvallisuussyillä. Siinain kärki on aavikon eristämä ja helppo valvoa.

Sharm el Sheikin tarkoitus on normaalisti houkutella paikalle lentokoneilla saapuvia turistimassoja. Sellainen edistää ilmastonmuutosta. Kokouspaikan viesti on huono. Ensi vuoden kokous on tarkoitus pitää turistiparatiisi Dubaissa.

Suomea kokouksen aikana edustavat pääministeri Sanna Marin ja kaksi muuta ministeriä. Britanniassa syntyi koominen tilanne, kun pääministeri Rishi Sunak aikoi jättää kokouksen väliin. Sitten selvisi, että entinen pääministeri Boris Johnson aikoo paikalle, ja Sunakin mieli muuttui.

Kaksi viikkoa kestävä suurtapahtuma kerää suuria valtuuskuntia. Pandemian aikana etäkokousten pito opittiin hyvin kautta maailman. Voikin kysyä olisiko ilmastokokouskin järjestää ilman turhia lentelyjä.

Nyt se alkaa tuntua vain vuosittaiselta riitiltä.

Asia on kuitenkin polttavamman tärkeä vuosi vuodelta. Tiedemiesten varoitukset tulevat todeksi. Kuluvana vuonna se on nähty vaikkapa kuivuudesta kärsineestä Keski-Euroopassa ja tulvivassa Pakistanissa.

Vuoden 2022 lopulla näistä asioista ei enää puhuta niin syvällä rintaäänellä kuin vielä muutama vuosi sitten. Epävarmuus hiipii mieliin.

Tekojen tarve ei ole kadonnut. Arjen huolista huolimatta myös tavallisten kansalaisten ymmärrys niiden tarpeellisuudesta on suuri.

On yhä mahdollista tehdä jotain. Se täytyy tehdä pian.