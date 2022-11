Pääkirjoitus: Presidentti Niinistön linjaus ydinaseista oli paikallaan – keskustelu tuhoaseista uhkasi arkipäiväistyä

Presidentti Sauli Niinistö teki selväksi, ettei Suomeen olla sijoittamassa ydinaseita Nato-jäsenyyden myötä, vaikkei Suomi asetakaan jäsenyydelle ennakkoehtoja.

Samalla kun Suomen Nato-jäsenyydelle odotetaan Unkarin ja Turkin hyväksyntää, myös keskustelu Suomen asemasta ja linjasta puolustusliitossa alkaa käynnistyä.

Viime päivinä on keskusteltu kansainvälistä mediaa myöten siitä, sijoittaako Suomi alueelleen ydinaseita vai ei. Väärinkäsityksille perustuneita puheenvuoroja on käytetty, kun suomalaispoliitikot ovat sanoneet, ettei Suomella ole varauksia eikä ennakkoehtoja jäsenyyden suhteen. Näistä puheista on vedetty turhan pitkälle meneviä johtopäätöksiä, ja jotkut ovat jopa tulkinneet Suomen haluavan ydinaseita maahan.

Presidentti Sauli Niinistö kirkasti Suomen linjan puheessaan Maanpuolustuskurssien avajaisissa maanantaina:

– Ydinasepuheet ovat viime päivinä nopeasti arkipäiväistyneet, myös meillä Suomessa. Tätä pidän vaarallisena kehityskulkuna. Todettakoon nyt selvästi: vaikka emme aseta ennakkoon rajoituksia Nato-jäsenyydellemme, ei Suomella ole minkäänlaisia aikeita tuoda ydinaseita maaperälleen. Enkä ole nähnyt mitään merkkejä siitä, että niitä olisi kukaan meille tarjoamassakaan.

” Venäjän rajan tuntumaan ydinaseita ei olisi edes järkevää sijoittaa.

Niinistö muistutti, että Natolle ydinaseet ovat ennaltaehkäisyn väline, eivät itsetarkoitus. Suomen profiili Nato-jäsenenä muovautuu Niinistön mukaan luontevasti aikanaan käytännön työn ja kansallisen päätöksentekomme kautta. Venäjän rajan tuntumaan ydinaseita ei olisi edes järkevää sijoittaa.

Mitä jäsenyyden ratifiointiin – siis Unkariin ja Turkkiin – tulee, Niinistö arvioi, että tilanne näyttää paremmalta kuin pari viikkoa sitten. Mihinkään ”arvauskilpailuun” Niinistön mielestä ei silti ole syytä.

Joka tapauksessa Suomessakin seurataan tarkasti, kun Ruotsin tuore pääministeri Ulf Kristersson tiistaina matkustaa Turkkiin ja tapaa presidentti Recep Tayyip Erdoganin.

Turkki on kakistellut Ruotsin jäsenyyttä enemmän kuin Suomen. Viivyttelyssä kyse on Turkin kurditerroristeiksi epäileminen henkilöiden luovuttamisesta. Viime viikolla Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kävi Turkissa edistämässä Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä, mutta tiistaina ehkä kuullaan, miten pitkälle Ruotsi ja sen uusi hallitus on valmis joustamaan Turkin vaatimusten edessä.

Sekä Suomessa että Ruotsissa johtavat poliitikot ovat vannoneet moneen kertaan, että Suomen ja Ruotsin Nato-matka on yhteinen. Jäseniksi ja Naton 5. artiklan suojaan liitytään samaan aikaan. Turkki voi vaikeuttaa tätä yhteismatkaa hyväksymällä Suomen jäsenyyden ennen Ruotsia.

Viimekätisen ratkaisun avaimet eivät ole ehkä niinkään Suomen tai Ruotsin käsissä, vaan Yhdysvaltain. Unkari on antanut ymmärtää ratifioivansa maiden Nato-jäsenyydet joulukuussa. Sen jälkeen Turkki jää ainoaksi Nato-maaksi, joka Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä venyttää. Samalla myös paine Turkkia kohtaan kasvaa Yhdysvalloissa ja muissa Nato-maissa entistä voimakkaammaksi.