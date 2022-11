Tiistain kongressivaaleissa panokset eivät ole korkealla pelkästään Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa kongressivaaleissa jatketaan siitä, mihin jäätiin presidentinvaaleissa kaksi vuotta sitten. Demokraatti Joe Biden voitti Donald Trumpin, mutta vaalitulosta ei ole vieläkään nielty Trumpin kannattajien joukossa. Salaliittoteoriat kukoistavat, ja Trumpin tukijoiden hokema vääryydellä viedystä vaalivoitosta elää ja voi hyvin – myös nyt käytävissä välivaaleissa.

Kun puheet koko vaalijärjestelmän muuttamisesta kiihtyvät, on pakko kysyä, mikä on demokratian tila Yhdysvalloissa.

Maa, joka on ollut läntisten demokratioiden esikuva ja puolustaja, tuntuu nyt itse vajonneen kaoottiseen tilaan, jonka lopputulemaa on vaikea arvioida. Kahden vuoden takainen kongressitalon valtausyritys oli demokratian häpeäpilkku, mutta kaikille amerikkalaisille se ei näytä sitä olevan.

Välivaaleissa ei pelkästään valita edustajia Washingtonin hallintokortteleihin, vaan samalla menevät jakoon osavaltioparlamenttien, uusien kuvernöörien ja osavaltioiden korkeiden virkamiesten paikat.

Ennakkoasetelma on äärimmäisen tiukka.

Jos republikaanit voittavat laajalla rintamalla valtakunnallisesti ja paikallisesti, Bidenin loppukaudesta tulee hänelle kivireki. Vaikka Yhdysvaltain valtajärjestelmä on vahvasti presidenttikeskeinen, kongressin republikaanienemmistö tekee presidentin toiminnan vaikeaksi. Osavaltiotasolla republikaanienemmistö voi pehmittää tietä Trumpin voitolle vuoden 2024 presidentinvaaleissa – joko reilusti tai vilpillä. Trumpin ennakoidaan ilmoittavan presidenttiaikeistaan 17.11.

” Ukrainan kannalta on pelottavaa ja kohtalokasta, jos ilmassa leijuva sotaväsymys saa otteen Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Vaaliasetelmia kannattaa seurata myös Euroopassa – kauhunsekaisin tuntein.

Yhdysvallat on Bidenin kaudella ollut eurooppalaisten Nato-liittolaisten tukena, lisäksi Ukraina on saanut Atlantin takaa tehokasta aseteknologiaa sotimiseen Vladimir Putinin Venäjää vastaan. Mutta mikä on republikaanien ja Trumpin linja sotaan? Se on hämärän peitossa. Ukrainan tukemista varmaan jatketaan, mutta millä intensiteetillä? Pitäisikö Euroopan ottaa Ukrainan tukeminen enemmän vastuulleen, kun Yhdysvallat keskittyy Kiinaan?

Sotaväsymyksestä kertoo Washington Postin julkaisema uutinen Yhdysvaltain Ukrainalle esittämästä toiveesta: rauhantunnusteluja ei pitäisi kategorisesti torjua Putinin Venäjän kanssa. Lehden lähteet sanovat, että kyse ei ole Ukrainan taivuttelusta tai painostamisesta, mutta tarkoitus on varmistaa Ukrainalle niidenkin maiden tuki, jotka pelkäävät sodan venymistä monivuotiseksi.

Ukrainan kannalta on pelottavaa ja kohtalokasta, jos ilmassa leijuva sotaväsymys saa otteen Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Sodan alettua helmikuussa moni asiantuntija piti pitkää sotaa Ukrainassa Venäjälle sotilaallisesti ja taloudellisesti turmiollisena.

Tämä arvio heitti häränpyllyä.

Nyt näyttää siltä, että pitkä sota suosii Vladimir Putinia, ei niinkään Ukrainaa, joka on riippuvainen lännen avusta ja poliittisista suhdanteista.