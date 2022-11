Maailmanhistorian lukemattomat käännökset ovat kiistaton osoitus siitä, että muutos on aina mahdollinen, kirjoittaa Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti.

Yli 30 vuotta sitten historia tuntui tapahtuvan kuin livelähetyksenä ensimmäisen kerran omana elinaikanani.

Berliinin muuri murtui ja rautaesirippu romahti. Myöhemmin kaatui Neuvostoliitto. Pysyväksi mieltynyt maailmanjärjestys meni uusiksi ja koitti optimismin, vapauden ja demokratian kukoistuskausi. Tai näin länsimaissa uskoimme.

Mutta demokratia ei ollutkaan näppärästi päälle napsaistava, itsestäänselvästi voittoisa yhteiskuntamalli. Nyt se on helppo nähdä.

Historiankirjoitusta leimaakin aina vääjäämättä jälkiviisaus.

Välimatkan päästä analysoitaessa asiat järjestyvät loogiseksi syy-seuraus-jatkumoksi, osapuolien motiivit näyttäytyvät kirkkaina ja tehdyt virheet päivänselvinä. Kuinka ihmeessä Britannian pääministeri Neville Chamberlain kuvitteli 1938 sopineensa Adolf Hitlerin kanssa rauhan heidän elinajakseen?

Eikö Napoleon ymmärtänyt mitään Venäjästä tai sen talvesta?

Aikanaan näitä päätöksiä ei tietenkään voitu tehdä tietäen mitä tiedämme nyt. Kun kriisi on päällä, on mahdotonta olla varma, mihin mikäkin liike johtaa. Täydellinen tilannekuva on tulevien sukupolvien luksusta.

Se on juuri nyt piinallisen selvää.

Elämme aikaa, jolloin historian havina on korviahuumaavaa. Ensin iski pandemia, joka käsittämättömästi sulki maailman pariksi vuodeksi. Sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan tunnetuin seurauksin, ja nyt Venäjä vihjailee jo ydinaseiden käytöstä. Kertarysäyksellä tapahtui ja tapahtuu niin isoja ja mahdottomaksi oletettuja asioita, että niiden merkittävyyttä ei voi olla huomaamatta.

Se tuntuu pahaenteiseltä. Luetaanko nykyisyydestä vuosikymmenien tai -satojen päästä historiankirjoissa hetkenä, jolloin matkasimme kohti vääjäämätöntä katastrofia? Miltä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, sitä edeltävät tapahtumat, muun maailman reaktiot ja seuraamukset näyttävät jälkeenpäin? Onko silloin ilmeisen selvää, mitä olisi pitänyt tehdä ja mitä ei?

Panokset eivät juuri voisi olla isommat.

Raakaan hyökkäyssotaan ryhtyneelle diktaattorille ei pidä antaa senttiäkään periksi, mutta samalla pitäisi kaikin keinoin välttää konfliktin eskaloituminen. Kun vastassa on häikäilemätön ydinasevalta, suursodan uhka epätodennäköisyydestään huolimatta leijuu kaiken yllä.

Historiantuntemuksen tärkeyttä perustellaan sillä, että ymmärrys menneisyydestä auttaa hahmottamaan nykyaikaa ja löytämään ratkaisuja sen ongelmiin. Näin onkin, vaikka jälkiviisauden varmuudella emme ikinä pysty päätöstemme seurauksia ennustamaan.

Toisaalta saksalaisfilosofi Hegelin tunnetun lauseen mukaan historiasta voi oppia vain sen, että historiasta ei voi oppia. Ihmiskunta näyttääkin olevan taitava toistamaan samoja virheitä aina uudelleen. Valtaa ja vaurautta kuumeisesti havittelevat tai siihen takertuvat ovat saaneet aikaan mittaamattoman määrän kärsimystä, tuhoa ja sekasortoa. Uhkia ja vaaroja on ali- ja yliarvioitu tai niitä ei ole nähty ollenkaan. Historia toki myös nostaa esiin viisaita päätöksiä ja sankareita, joita ei omana aikanaan sellaisiksi tunnistettu.

Historian edessä on helppo tuntea voimattomuutta.

Järjestykseen laitetussa menneisyydessä on jotain vastaanpanematonta, tapahtumat näyttävät etenevän vääjäämättömään päätepisteeseensä kuin lumivyöry.

Mutta optimistien mielestä historia todistaa juuri päinvastaisesta. Siitä, että asiat eivät vain tapahdu, vaan ne ovat seurausta ihmisten toiminnasta – ja siksi niihin voi myös vaikuttaa. Bestseller-historioitsija Yuval Harari sanoo, että historian ydin on juuri tässä, maailman muuttamisessa. Maailmanhistorian lukemattomat käännökset ovat kiistaton osoitus siitä, että muutos on aina mahdollinen.

Historia on täynnä järjettömiä virheitä, mutta toivottomuudessakin itää aina muutoksen siemen – myös parempaan.