Pääkirjoitus: Työmarkkinoiden arkitodellisuus on karumpi kuin työllisyys­tilastojen ja -barometrien mielikuva esittää

Työllisyystilastot ja -barometrit näyttävät vahvemmilta kuin arkitodellisuus niiden takana. Suomi tarvitsee lisää työtä selviytyäkseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometri ennakoi sote-alan eri ammatteihin kovaa työvoimapulaa kautta maan. Eri asia on, riittääkö julkisella taloudella varaa kouluttaa ja palkata tarvittavaa määrää tekijöitä.

Kansainvälisen talouden haasteet ja epävarmuus eivät ainakaan vielä vaikuta haitanneen Suomen työmarkkinoiden suhteellisen vahvaa yleiskuvaa.

Talouskasvu on jo heikentynyt ja ennustelaitokset ovat laskeneet kasvuodotuksiaan lisää energiakriisin, inflaation, korkojen kohoamisen ja näistä yhdessä kumpuavan taantuman uhan takia.

Silti Suomen työttömyysaste on vuosikausiin alimmillaan ja työllisyysaste vuosikymmeniin korkeimmillaan. Maassa on lähes sata tuhatta työllistä enemmän kuin nelisen vuotta sitten, ja avoimiakin työpaikkoja on yli sadan tuhannen ennätysmäärä.

Työllisyys- ja työttömyystilastojen vahvat otsikkoluvut eivät kuitenkaan kerro koko totuutta, vaan niistä voi päinvastoin syntyä vahvempi kokonaiskuva kuin oikeastaan olisi aihetta.

Vaikka työllisten määrä ja työllisyys ovat kasvaneet ripeästi, maassa tehtyjen työtuntien eli tehdyn työn kokonaismäärä ei ole kasvanut läheskään samaa tahtia.

Eritahtinen kehitys selittyy sillä, että suhteellisen suuri osa viime vuosien uusista työpaikoista on tarjonnut tekijöilleen osa-aikaista työtä. Tästä kertoo sekin, että työntekijöiden määrä on kasvanut palkkahaitarin alapäässä.

Samanlainen kaksijakoisuus leimaa Työ- ja elinkeinoministeriön tämänsyksyistä Ammattibarometri-katsausta, jossa työ- ja elinkeinotoimistot arvioivat eri ammattien työllisyysnäkymiä.

Barometri kertoo työllisyystilastojen kanssa yhtenäistä vahvaa viestiä, sillä sen mukaan selvästi useammalla alalla on pulaa tekijöistä kuin työstä.

Barometri heijastelee 200 eri ammatin työllisyysnäkymiä ensi vuoden syksyyn asti, ja talouden uhkakuvista huolimatta yli neljäsosassa ammateista on barometrin mukaan työvoimapulaa.

Mutta niin kuin työmarkkinatilastojen kokonaiskuvalla myös barometrin hahmottelemilla näkymillä on varjopuolensa.

Kuten se, että peräti kolme neljästä pahinta työvoimapulaa potevista ammateista on sote-palveluissa eli sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammateissa. Muutkin pahimman työvoimapulan ammatit ovat pääosin julkisilla aloilla.

Sote-alojen tai ylipäätään julkisten alojen arvioitu pula eri ammattien taitajista on epäilemättä perusteltu, mutta se tuskin kertoo kansantalouden tai työmarkkinoidenkaan vahvuudesta – saati varmuudella tarjolle tulevista työtilaisuuksista.

Ennemmin se kertoo hyvinvointiyhteiskunnan ja -palveluiden kroonisesta kriisistä ja julkisen talouden budjettirajoitteista.

Suomi tarvitsee lisää talouskasvua ja yksityisten alojen työtä ja sen tekijöitä, jotta julkistenkin alojen työvoimapulaa olisi mahdollista helpottaa.