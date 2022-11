Pääkirjoitus: Superrikas höyrypää valtasi Twitterin - onko Elon Musk varoittava esimerkki rahan vallasta?

Twitterin hallinnalla on poliittista merkitystä.

Milloin pelkkä rahan valta on liikaa?

Tämä kysymys heräsi, kun Elon Musk erotti Twitterin koko hallituksen ja suuren osan toimivaa johtoa. Erotettujen joukossa oli toimitusjohtaja Parag Agrawal.

Musk ilmoitti alkavansa itse määräysvaltaansa saamansa yrityksen toimitusjohtajaksi. Ensi töinään toimitusjohtaja Musk alkaa vähentää Twitterin henkilökuntaa.

Tämän pelätään heikentävän moderointia Twitterissä. Siis sitä, että joku katsoisi, että palvelussa julkaistavat viestit eivät riko lakeja ja hyviä tapoja. Musk on ilmoittanut olevansa ”sananvapausabsolutisti”. Kaikki Twitterin kanssa mainosyhteistyötä tekevät firmat eivät ole tästä innoissaan. Musk päättikin jo itse poistaa viestinsä, jossa puffattiin höyrypäistä teoriaa edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin kotiin tehdystä hyökkäyksestä.

Musk aikoo myös lisää maksullisten osien määrää Twitter-palvelussa. On hiukan epäselvää mitä kaikkea tämä koskisi. Se saattaa sataa kilpailijoiden laariin.

Sillä, että Twitter on nyt yhden ailahtelevaksi tiedetyn megarikkaan käsissä, on paljon väliä. Twitterissä on muutamassa vuodessa tullut tärkeä julkisen keskustelun areena ympäri maailmaa. Sen merkitys on käyttäjämäärää suurempi, koska poliitikot ja muut vaikutusvaltaiset henkilöt käyttävät Twitteriä suorana tiedotuskanavanaan.

Tällainen rooli on syntynyt Twitterille kenenkään suunnittelematta, mikä ei ole harvinaista erilaisissa sosiaalisen median palveluissa. Perinteinen media hoitaa samaa tehtävää, mutta sen käytännöt ja säännöt ovat syntyneet vuosikymmenien, jopa vuosisatojen aikana.

Musk on vihjaillut, että voisi päästää Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin takaisin Twitteriin. Trump sai porttikiellon sen jälkeen, kun hänen kannattajansa vuonna 2021 valtasivat kongressirakennuksen Washingtonissa.

Trumpin panna on hyvä esimerkki monimutkaisista ongelmista, joihin uuden sosiaalisen median päätöksenteossa törmätään. Niitä ei voi ratkaista hetken päähänpälkähdyksillä.

Elon Musk, 51, tunnetaan parhaiten sähköautoja valmistavasta Teslasta ja avaruusyhtiö SpaceX:sta. Hänet tunnetaan myös arvaamattomuudestaan ja välillä lapsellisesta kiukuttelustaan netissä.

Muutama viikko sitten tämä johti erikoisiin takinkääntöihin Ukrainan auttamisessa. Ukrainan joukot ovat puolustustaistelussaan käyttäneet Muskin yhtiön Starlink-järjestelmää. Sen hyödyllisyyttä ukrainalaiset kiittelivät. Äkkiä Musk kuitenkin alkoi esittää sotaan liittyviä mielipiteitä, joista pidettiin kovasti Kremlissä. Hän myös valitti yhtiönsä kuluja asiassa. Yleinen tyrmistys ja raivo pakottivat Muskin puolustuskannalle.

Räväkät kannanotot kuuluvat Muskin rakastamaan julkisuuspeliin. Kun siirrytään sotatantereille, kysymys on kuitenkin elämästä ja kuolemasta, ei some-tykkäyksistä.

Melkein sama voi koskea joskus vaikkapa Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa. Marraskuun tärkeät välivaalit ovat jo ensi viikolla. Niihin Muskin Twitter tuskin ehtii vaikuttaa. Jos republikaanit menestyvät, Trump saattaa pian julistaa pyrkivänsä takaisin Valkoiseen taloon.

Sen jälkeen kaikesta poliittisesta viestinnästä tulee räjähdysherkkää.