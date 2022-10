Työväenpuolueen ehdokas Luiz Inácio Lula da Silva joutuu vielä tekemään kompromisseja ”bolsonaristien” kanssa.

Brasilialaiset tekivät valinnan kahden ääripään välillä maan presidentinvaalien toisella kierroksella sunnuntaina. Vaalit nostavat uudelleen valtaan vasemmiston presidenttiehdokkaan Luiz Inácio Lula da Silvan, joka sai 50,9 prosenttia äänistä. Konservatiivinen Jair Bolsonaro hävisi niukasti Lulalle.

Bolsonaro on entinen upseeri ja arvomaailmaltaan jyrkkä oikeistolainen – lähes täydellinen vastakohta Lulalle. Virkakautensa aikana hän yritti rakentaa valhetta vakavista puutteista vaalijärjestelmässä ja hyökkäsi vapaata tiedonvälitystä vastaan. Ilmastonmuutoksesta Bolsonaro ei halunnut tietää mitään. Hänen kova talouspolitiikkansa suosi maatalous- ja kaivosteollisuutta eikä hillinnyt sademetsien raivaamista karjatiloiksi, puupuistoiksi ja kaivosmontuiksi. Sen seurauksena metsäkato maapallon tärkeänä hiilivarastona toimivassa Amazoniassa kiihtyi ja alueen alkuperäisasukkaiden elintila kapeni.

Presidentinvaalien tulos on täpärä voitto Brasilian demokraattisille instituutioille, sananvapaudelle ja ympäristölle, joita Lula on luvannut suojella. Sosiaalipolitiikassa presidentin tärkein tehtävä on lievittää kymmenien miljoonien ihmisten köyhyyttä ja nälkää.

Lulan voittoa himmentää kuitenkin se, että Bolsonaron liberaalipuolue sai liittolaisineen lisäpaikkoja kongressin molemmissa kamareissa. Lula joutuu tekemään kompromisseja ja hakemaan tulevalle hallitukselle tukea useilta puolueilta, myös konservatiiveilta.

Brasilia tekee nyt käännöksen vasempaan, mutta jyrkkä poliittinen vastakkainasettelu jää riivaamaan tätä 216 miljoonan asukkaan liittovaltiota. ”Bolsonarismiksi” kuvatun oikeistolaisen politiikan kannattajilla on vielä paljon vaikutusvaltaa.

Lula ei leppoisasta julkikuvastaan huolimatta ole puhtoinen sankari. Hänen paluunsa valtaan on hämmästyttävä tarina miehestä, joka nousi köyhyydestä presidentiksi ja tuhkasta uudelleen huipulle.

Lula toimi Brasilian presidenttinä vuosina 2003–2010. Virkakausiensa jälkeen hän sai korruptiosta kaksi vankeusrangaistusta ja istui 1,5 vuotta vankilassa. Brasilian korkein oikeus mitätöi tuomiot maaliskuussa 2021 muotoseikkojen vuoksi ja avasi näin tien Lulan presidenttiehdokkuudelle. Korkein oikeus ei kuitenkaan julistanut Lulaa syyttömäksi korruptioon. Se antaa aseita vastustajien käsiin.

Vaikka Lulan edessä on vaikeuksia, hänen voittonsa lupaa hyvää sekä ilmastolle että Amazonian sademetsille, sikäli kun hän todella pitää vaalilupauksensa. Lula on luvannut kääntää Bolsonaron ympäristöpolitiikan kokonaan toiseen suuntaan ja aloittaa kunnianhimoisen ilmasto-ohjelman. Se saa varmasti hyvän vastaanoton YK:n suuressa ilmastokokouksessa, joka alkaa Egyptissä ensi viikolla.