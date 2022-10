Pääkirjoitus: Synkät varoitukset voivat toteutua: naapurin laina voi tulla pian sinun maksettavaksi

Toivottavasti jokainen taloyhtiölainaa ottanut on ymmärtänyt täysin, mihin on sitoutunut.

Korkojen nopea nousu on nostanut taloyhtiölainat ongelmineen taas tarkastelun kohteeksi. Ja syystä. Kohonneet kustannukset –erityisesti energia – näkyvät jo hoitovastikkeiden kallistumisena.

Seuraava kysymys on, mitä tapahtuu rahoitusvastikkeille. Yhtiökokoukset pidetään yleensä keväällä, jolloin luultavasti on aikanaan päätetty taloyhtiölainasta ja nostettu se. Silloin korontarkistuskin osuu keväälle. Taloyhtiölainat on usein sidottu 12 kuukauden euriboriin, joka nousi plussan puolelle vasta tämän vuoden huhtikuussa. Nyt keväällä edessä on siis lähes varmasti nousevia korkokuluja.

Tämä tietää lisää rahanmenoa tilanteessa, jossa inflaatio muutenkin laukkaa.

Lue lisää: Osa taloyhtiöistä hakee jo nyt lainaa arjen pyöritykseen – ”Lämmityskausi ei ole vielä edes alkanut”

Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat uudiskohteet. Niissä asunnon hinta voi koostua jopa 70-prosenttisesti yhtiölainasta. Varsin usein yhtiölainalle on vielä annettu alkuun muutamia vuosia lyhennysvapaata.

Niinpä edessä on tilanne, jossa lyhennysvapaan loppu ja korontarkistus voivat osua samaan aikaan. Se tarkoittaa helposti satojen eurojen, isoissa asunnoissa yli tuhannen euron lisäkuluja kuukaudessa.

Nyt sopii toivoa, että uudiskohteeseen muuttanut on huomioinut tilanteen omassa taloudessaan. Elimme niin pitkään nollakorkojen maailmassa, että tällainen näkymä saattoi tuntua epätodennäköiseltä.

Aivan oma ryhmänsä ovat asuntosijoittajat, jotka ovat tähän mennessä hyötyneet tilanteesta. Jos he joutuvat nyt vaikeuksiin, taloyhtiölainassa muut joutuvat maksumiehiksi. Markkinoilta alkaa vähitellen tulla viestejä siitä, että osa asuntosijoittajista ei selviydy tilanteesta enää kovin hyvin.

Kokonaisuuden kannalta ei vielä ole suurta syytä huoleen. Työllisyystilanne on hyvä, mistä seuraa, että kohonneet lainakustannukset pakottavat asuntovelallisen tinkimään muusta kulutuksesta, mutta se voi riittää. Jos päälle tulee vielä työttömyyden uhka, silloin tilanne kriisiytyy.

Taloyhtiölainojen vaaroista ovat pitkin matkaa varoitelleet niin Suomen Pankki, Finanssivalvonta kuin valtiovarainministeriökin. Suurin pelko on ollut siinä, ymmärtävätkö kaikki taloyhtiölainaan sitoutuneet, minkä verran heillä todellisuudessa on velkaa ja millaiseksi kuukausikustannukset kipuavat korkojen noustessa ja lyhennysvapaan loppuessa.

Tämä nähdään viimeistään keväällä.

Nollakorkojen aika saattoi tuudittaa yhden jos toisenkin liialliseen turvallisuudentunteeseen. Taloyhtiölainojen todellinen stressitesti alkaa olla lähellä. On syytä toivoa, että pankit ovat tehneet, kuten ovat sanoneet tekevänsä – tarkastelleet taloyhtiölainaa antaessaan taloyhtiön ostajien rakennetta. Se on nyt kriittinen tekijä. Muuten naapurin laina voi pian olla sinun lainasi.

Lue lisää: Nyt se tapahtui: asuntolainojen suosituin viitekorko nousi plussalle