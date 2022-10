Pääkirjoitus: Rishi Sunak marssi valtaan – edessä Britannian valtavat ongelmat

Rishi Sunak hävisi syyskuussa ja voitti lokakuussa.

Politiikan käänteet ovat nyt nopeita Britanniassa.

Vasta syyskuun alussa entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak hävisi kisan konservatiivien johtajuudesta ja pääministeriydestä Liz Trussille. Lokakuun lopulla Sunakista tulee pääministeri.

Sunak voitti, koska hän sai ainoana ehdokkaana varmasti taakseen yli sadan konservatiivien parlamentaarikon tuen. Entinen pääministeri Boris Johnson sai luvun täyteen oman väittämänsä mukaan, mutta vetäytyi. Ja kaikki eivät enää Johnsonin väittämiin usko. Toinen kilpakumppani Penny Mordaunt jatkoi kalkkiviivoille asti ennen kuin luovutti.

Koska tulos on selvä, asia ei mene konservatiivien jäsenäänestyksen päätettäväksi. Parlamentaarikot olisivat valinneet Sunakin jo edellisellä yrittämällä, mutta puolueen jäsenet eivät.

Tämä tulee painamaan uutta pääministeriä, kun politiikan arki alkaa. Hän oli oikeassa arvostellessaan Trussin talouspolitiikkaa. Edes Sunak tuskin uskoi, että se johtaisi katastrofiin muutamassa viikossa. Näin kuitenkin kävi. Se ei poista sitä, että Trussin lupaukset olivat vielä viime kuussa kovasti puolueen rivijäsenten mieleen.

Sunakin taustalla vaanii edelleen Boris Johnson, jolle tilaisuus palata pääministeriksi tuli ehkä nyt vain liian aikaisin.

Vähemmän myrskyisinä aikoina Sunakin nousu pääministeriksi herättäisi jo itsessään enemmän huomiota.

42-vuotias Sunak on ensimmäinen ei-valkoinen Britannian pääministeri. Hän kunnioittaa sukunsa intialaisia perinteitä ja on uskovainen hindu. Britannian yhteiskunnan muutoksesta kertoo, että nämä asiat eivät juuri nousseet esiin pääministerikisassa.

Sunak edustaa uutta monikulttuurista Britanniaa siinä kuin vaikkapa Lontoon pormestari, työväenpuolueen Sadiq Khan.

Sunakista toivotaan Britannian talouden valtavien ongelmien helpottajaa. Brexitin kannattajana hän oli kuitenkin aiheuttamassa yhtä niiden suurimmista syistä.

Tilanteen parantaminen tuskin onnistuu keinoilla, jotka eivät kirpaise jo lisää nyt ongelmiin hukkuvia brittejä. Sunakin taloudellinen tausta ei välttämättä lisää kaikkien luottamusta.

Sunak on varakas mies. Hän menestyi liike-elämässä ennen politiikkaan siirtymistään. Sunakin vaimon Akshata Murtyn perheen omaisuus on jättimäinen. Sunakin appiukko on intialainen miljardööri. Vaimon verosuunnittelu aiheutti jo skandaalin, joka mustasi Sunakin mainetta. Jääviysongelmia lienee tiedossa jatkossakin.

Talouselämässä Sunakin valinta otettiin heti vastaan tyytyväisenä. Se ei välttämättä kestä pitkään, jos Britannian talouden syöksy jatkuu. Sunakin pitää yhtä aikaa pitää hermostunut rahamaailma rauhallisena ja voittaa pettyneiden äänestäjien luottamus takaisin. Samat keinot eivät välttämättä ole kaikkien mieleen.