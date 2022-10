Venäjä ei ole katoamassa Suomen naapurista mihinkään, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

On helppo vaipua synkkyyteen, jos miettii Venäjän raakoja sotatoimia Ukrainassa ja Euroopan turvallisuutta.

Hyökkäyssota on kriittisessä vaiheessa, ja sen merkittävä eskalaatio on tosiasia. Venäjä tuhoaa järjestelmällisesti Ukrainan infrastruktuuria ja terrorisoi siviiliväestöä ohjus- ja droneiskuin. Venäjällä on voimassa ”osittainen” liikekannallepano ja ”osittainen” sotatilalaki, joka antaa viranomaisille huomattavia lisävaltuuksia. On mahdollista, että sotatila ulottuu kohta koko federaatioon.

Venäjän ilmoittamat alueliitokset pitävät sisällään riskin uudesta eskalaatiosta. Joutuessaan vetäytymään anastetuilta alueilta Venäjä voi kiihdyttää iskuja ja turvautua poltetun maan taktiikkaan. Joukkotuhoaseiden käyttöä ei voida sulkea pois.

Näkymät lähitulevaisuuteen ovat kirjaimellisesti hyytävät. Eikä ole merkkiäkään siitä, että Vladimir Putin perääntyisi. Putin on jo osoittanut olevansa valmis ottamaan valtavia riskejä ja maksamaan kalliin hinnan saavuttaakseen tavoitteensa.

Venäjän liikekannallepanossa on ongelmia, mutta mobilisaatio voi niistä huolimatta tukea Venäjän kykyä jatkaa sodankäyntiä. Lisäksi Venäjä on onnistunut hankkimaan täydennystä aseistukseensa Iranista.

On siis hyvä valmistautua henkisesti siihen, että hyökkäyssota jatkuu vielä pitkään. On hyvä valmistautua myös siihen, että Venäjä pysyy vielä vuosia tai vuosikymmeniä läntisen yhteisön vihamielisenä ja vaarallisena vastustajana. Venäjä ei ole luopunut lännelle viime joulukuussa esittämistään vaatimuksista. Lisäksi Venäjä on edelleen ydinasein varustettu sotilasmahti, vaikka se tällä hetkellä näyttääkin heikolta.

Arviot Putinin kohtalosta sen sijaan vaihtelevat. Syyskuussa julkaistu ukaasi liikekannallepanosta oli Putinin uran epäsuosituin poliittinen päätös. Mobilisaatio toi yhdellä iskulla sodan venäläisten koteihin, eikä se tiedä hyvää hallinnolle.

Toisaalta monet arvioivat Putinin vallan olevan yhä vahvalla perustalla. Eliittiin on ilmestynyt säröjä, mutta monet sen jäsenistä ovat Putinille kiitollisia vauraudestaan ja asemastaan. Johtajaa ympäröi rikollisuudesta ja korruptiosta rakennettu tukiverkko, jota on vaikea murtaa.

Vaikka sota päättyisi huomenna, se ei poistaisi Venäjää kartalta. Eikä se poistaisi ongelmaa Venäjästä turvallisuusuhkana, eurooppalaisen liberaalin demokratian horjuttajana ja sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen murtajana.

Euroopassa on jo havaittavissa jakolinjoja suhtautumisessa Venäjään. Toinen leiri haluaisi murskata, nöyryyttää ja eristää Venäjän, toinen pitää tärkeänä mahdollisuutta jonkinlaiseen yhteistyöhön Venäjän kanssa. Kovan linjan johtovaltioksi on asettumassa Puola, jolla on meneillään asevoimien massiivinen varusteluohjelma.

Onneksi länsiyhteisössä on laaja yksimielisyys siitä, ettei Venäjä saa voittaa eikä vakiinnuttaa aluevaltauksia Ukrainassa. Euroopan rajojen muuttaminen sotatoimin ei kerta kaikkiaan ole hyväksyttävää.

Keskeisiä kysymyksiä tulevaisuudesta on kaksi: Voiko läntinen yhteisö tunnustaa, että Venäjällä on legitiimejä turvallisuushuolia? Pitääkö nämä huolet ottaa huomioon rakennettaessa Eurooppaan uutta turvallisuusarkkitehtuuria? Tällä hetkellä neuvottelut Venäjän kanssa ovat mahdottomia. Lähivuosina näihin kysymyksiin joudutaan kuitenkin palaamaan, muodossa tai toisessa.

Suomi on oman tiensä valinnut. Suomi torjuu Venäjän uhkan asettautumalla Ruotsin kanssa Naton turvatakuiden ja ydinpelotteen suojaan. Yhtäkään Nato-maata vastaan ei ole hyökätty liittokunnan historiassa. Kovan turvallisuuden suhteen meillä ei sittenkään ole aihetta suureen synkkyyteen.