Pääkirjoitus: Liz Trussin piinaviikko vain pahenee

Britannian pääministeri Liz Truss on pahoissa vaikeuksissa, vaikka virkakautta on takana vasta puolitoista kuukautta. Pääministerin kompurointi suututti jo oman puolueenkin.

Larry the Cat pysyy, vaikka pääministerit vaihtuvat.

Tiistaina tuli täyteen tasan kuusi viikkoa siitä, kun Britannian pääministeri Liz Truss aloitti virassaan. Tämän jälkeen hän on ehtinyt tehdä politiikassaan täyden u-käännöksen, saada markkinat sekaisin ja lisäksi hän on suututtanut äänestäjät sekä romahduttanut oman konservatiivipuolueensa kannatuksen.

Kiirettä on siis pitänyt. Nyt omatkin alkavat livetä Trussin takaa.

Yougov-mittausyhtiön uuden kyselyn mukaan jo 80 prosentilla briteistä on huono käsitys Trussista. Myönteinen kuva on vain kymmenellä prosentilla.

Oman puolueen kansanedustajat keskustelevat jo Trussin potkuista, mikä on lähes tavatonta, sillä uusi pääministeri on ollut virassaan vasta viikkoja. Nyt voi käydä niin, että konservatiivien maltti ja hermot eivät kestä. Britanniassa puhutaan jo, että kyse ei ole enää siitä, lähteekö Truss pääministerin paikalta, vaan siitä, milloin hän lähtee.

Syitä epäonnistumiseen on monia. Trussin talousohjelma on osoittautunut kuudessa viikossa katastrofaaliseksi. Niin huonoksi, että käytännössä kaikki syyskuussa annetut talouslupaukset on peruttu. Viime viikolla vaihtoon meni valtiovarainministeri Kwasi Kwarteng, jonka Truss käytännössä uhrasi, mutta se ei näytä riittävän. Uutena valtiovarainministerinä aloittanut Jeremy Hunt perui loputkin Trussin talouslupaukset.

Hallitus oli luvannut auttaa asukkaita kalliiden energialaskujen kanssa kahden vuoden ajan, mutta maanantaina lupaus muuttui koskemaan vain aikaa ensi vuoden huhtikuuhun asti. Jo aikaisemmin oli peruttu suurituloisten veroalennukset ja yritysveroale.

Kaiken tämän jälkeen voi sanoa, että Trussin politiikalta putoaa täysin pohja pois.

Tilanne on äärimmäisen kiusallinen myös konservatiivipuolueelle. He valitsivat syyskuun alussa Trussin pääministeriksi, vaikka hänen talouslinjauksistaan tuli varoituksia puolueen sisältä.

Nyt vaihtoehdot ovat vähissä. Uudelleen käytävä puheenjohtajakisa olisi puolueelle noloa ja se hidastaisi päätöksentekoa. Uudet parlamenttivaalitkaan eivät miellytä, sillä luvassa olisi lähes varmasti vaalitappio. Kasvot säilyttävä vaihtoehto olisi, että puolue löytäisi sisältään niin vahvan uuden pääministeriehdokkaan, että hänet voitaisiin nimittää ilman äänestystä. Se taas ei näytä kovin todennäköiseltä.

Kansalaiset puolestaan haluaisivat toimintakykyisen hallituksen tilanteessa, jossa inflaatio laukkaa ja maailmanpolitiikka on sekaisin. Päätettävistä asioista ei ole pulaa. Lisäksi maalle pitäisi löytää uusi suunta, sillä monelle alkaa olla selvää, että brexit-lupaukset eivät olleet totta. Puolueen pitäisi vastata kysymykseen, millainen uusi ja uljas Britannia on ja miten se rakennetaan.