Pääkirjoitus: Harhojensa keskellä elävä ja nöyryytetty Putin yrittää pelastaa kasvonsa – näin sodan viides ja verisin vaihe koskettaa meitä kaikkia

Ukrainan sota kulkee vääjäämättä kohti pahempaa – valitettavasti.

Venäjän raakalaismainen hyökkäys Ukrainaan on sisältänyt monia tasoja, kuten sodat yleensä sisältävät. Hyökätään, pommitetaan, peräännytään ja kaivaudutaan asemiin, mutta sodan perusasetelma pysyy: hyökkääjä hyökkää ja puolustaja puolustautuu.

Ensin Venäjä yritti vaihtaa Ukrainan valtiojohdon hyökkäämällä kohti Kiovaa ja sen hallintokortteilta helmikuussa.

Sen epäonnistuttua Venäjä vetäytyi jättäen jälkeensä raiskatut siviilit, joukkohaudat ja ryöstetyt asunnot. Järkyttävät kuvat Butshan tuhosta vakuuttivat monet: Venäjän tavoitteena on Ukrainan hävittäminen ja – kansanmurha.

Sota siirtyi huhti-toukokuussa itään ja etelään, Kiovassa avattiin katukahvilat ja elämä normalisoitui niin paljon kuin se sotaakäyvässä maassa on mahdollista. Venäjä pommitti rintamalinjan lähellä olevia kohteita ja pyrki etenemään pienin askelin. Syksyllä ote siirtyi Ukrainalle, joka aloitti Harkovan suunnalla idässä ja Hersonin suunnassa etelässä hyökkäyksen.

Venäjän armeija yllätettiin.

Nyt on meneillään sodan viides vaihe, jossa Venäjä on palannut massapommituksiin ympäri Ukrainaa. Putinin on nyt pakko näyttää omilleen, että Venäjän armeijaa ei ole lyöty, vaikka sellaiseenkin päätelmään saattoi päätyä armeijan ajoittaista paniikinomaista pakenemista seuratessa.

” Putin on patologinen valehtelija.

Silmitön siviilikohteiden tuhoaminen ohjuksilla täyttää sotarikoksen tunnusmerkit, kuten ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) arvioi maanantaina. Venäjä on jo rikkonut kaikkia mahdollisia kansainvälisen politiikan sääntöjä ja sopimuksia sekä ihmisoikeuksia.

Oikeastaan mikään ei enää yllätä.

Putin on patologinen valehtelija, joka on alkanut uskoa omiin harhaisiin kuvitelmiinsa sodan oikeutuksesta, ja tämä juuri tekee hänestä vaarallisen despootin, jolta voi odottaa mitä tahansa.

Sodan viideskään vaihe ei todennäköisesti tuo ratkaisua sotaan.

Venäjä tavoittelee sodan siirtämistä talveen, jotta länsi käpertyisi huolehtimaan omasta energiakriisistään. Lisäksi Venäjä pyrkii murtamaan ukrainalaisten kotirintaman taisteluhengen ohjuksilla ja raketeilla. Ukraina taas pyrkii valtaamaan mahdollisimman paljon miehitettyjä alueitaan takaisin ennen lumia ja loskaa, ja se tietää tappioita myös Ukrainan armeijalle.

Putin on nostanut sodan panoksia osittaisella liikekannallepanolla ja uhkailemalla ydinaseilla ja muistuttamalla, että Venäjä käy taistelua länttä vastaan.

Ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi – jälleen kerran – tiistaina, että Venäjä on valmis neuvottelemaan lännen kanssa.

Länsi on Venäjälle parempi neuvottelukumppani kuin varsinainen hyökkäyksen kohde Ukraina, joka on nöyryyttänyt Putinin mainostamaa asemahtia pahemman kerran. On selvää, että Lavrovin märkä uni neuvotteluista lännen kanssa Ukrainan yli tuskin toteutuu koskaan.

Vaikka sodan viides vaihekaan ei vielä ratkaise mitään, niin yksi asia on varmaa.

Ukrainalaisten siviilien kärsimykset, hätä, tuska ja suru lisääntyvät.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus hankkia joditabletteja radioaktiivisen laskeuman varalta tuo sodan lähemmäksi myös suomalaisia; kaikkeen pitää olla valmis – myös siihen pahimpaan. Vaikka suoranaista vaaraa ei Suomessa ole, tämä on terveellinen muistutus meille sodan raadollisuudesta ja ihmiskunnan loputtomasta tyhmyydestä.

