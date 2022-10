Hyökkäyssota alkaa väistämättä horjuttaa Venäjän presidentin asemaa. Nyt on aika antaa Ukrainalle kaikki mahdollinen apu.

Venäjän johtaja Vladimir Putin täyttää perjantaina 70 vuotta. Juhlimisen aihetta presidentillä ei juuri ole.

Ukrainan vastahyökkäys miehitettyjen alueiden vapauttamiseksi on edennyt hyvää vauhtia. Venäjän joukkoja uhkaa saarrostus Hersonin alueella Krimin niemimaan pohjoispuolella. Idässä Ukrainan asevoimat on vapauttanut laajoja alueita ja strategisesti tärkeän Lymanin kaupungin.

Taistelukentän tappiot vaikuttavat jo poliittiseen tilanteeseen Venäjällä. Arvostelu sotaa kohtaan kiihtyy maan valtaeliitin piirissä, valtion valvomissa tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa. Kremlin ”erikoisoperaation” ylle rakentama valheellinen informaatiokupla on puhjennut.

Yhden viime päivien kirpeimmistä puheenvuoroista käytti duuman puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Andrei Kartapolov, joka kehotti televisiossa puolustusministeriötä ”lopettamaan valehtelun” sodan kulusta. Kartapolov on sotilasarvoltaan kenraalieversti.

Putinin syntymäpäivää pilaa myös ”osittainen” liikekannallepano, joka aiheuttaa yhä enemmän sekasortoa, hämmennystä ja tyytymättömyyttä. Venäjä ei pystyne vielä moneen kuukauteen vahvistamaan murtuvia rintamia tuorein joukoin. Ja jos pystyykin, joukkojen taistelukyky ja -moraali ovat kyseenalaisia.

Venäjän hyökkäys on jo nyt muuttanut Eurooppaa peruuttamattomasti. Tämäkin sota loppuu jonakin päivänä. Sen lopputulos määrittää koko maanosan tulevaisuutta ja turvallisuusjärjestelyjä vuosikymmeniksi.

Ukraina on tänä syksynä pystynyt kääntämään sodan kulun. Nyt joukkojen pitäisi vielä pystyä painamaan eteenpäin ennen talven tuloa ja pakottamaan Venäjän myöntämään tappion. Tosiasioiden tunnustaminen ja totuuden kertominen venäläisille voi avata tien muutokseen. Millainen se on, sitä ei tiedä vielä kukaan. Yleiskuva on kuitenkin selkeä: Sodan jälkeinen Venäjä on entistäkin heikompi.

Läntisten asiantuntijoiden mielipiteet Venäjän hallinnon kohtalosta vaihtelevat. Monet pitävät mahdottomana sitä, että Putin perääntyy. Sota on hänelle tunnepohjainen ja henkilökohtainen ristiretki, jonka avulla hän yrittää korjata kokemiaan ”historiallisia vääryyksiä”. Hyökkäys Ukrainaan on kuitenkin niin katastrofaalinen virhe, että se voi johtaa Putinin syrjäyttämiseen. Toiset analyytikot taas pitävät hyvinkin mahdollisena, että Putin suostuu myöntymään ja taipumaan pitääkseen kansalaiset rauhallisina ja säilyttääkseen oman valta-asemansa.

Tässä kriittisessä tilanteessa Ukrainaa tukevan läntisen yhteisön ei pidä alistua Putinin ydinasekiristykseen vaan jatkaa ja kiihdyttää entisestään ase- ja materiaalitoimituksia hyökkäyssodan uhrille. Pelko ja epäröinti vain ostavat Putinille lisää aikaa päästä irti itse punomastaan silmukasta.