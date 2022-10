Pääkirjoitus: Iranin rohkeat naiset horjuttavat vihdoinkin kaiken tukahduttavaa pappisvaltaa

Iranissa on nähty protesteja ennenkin, mutta nyt muutoksesta on todellista toivoa.

Ahdingossa muutoksen odotus voi tuntua loputtomalta. Lopulta koittaa silti voitto.

Viime viikkoina tätä ovat yrittäneet todistaa naiset ja miehet katuprotesteissa Iranissa. Mielenosoitukset käynnistyivät 22-vuotiaan Mahsa Aminin kohtalon vuoksi. Siveyspoliisi pidätti hänet huivittomuuden vuoksi. Ilmeisesti Amin pahoinpideltiin ja hän kuoli sairaalassa.

Tämän herättämä raivo pelästytti aluksi Iranin johtajiakin. Siveyspoliisi sai moitteita. Protestien jatkuessa vanhoilliset kuitenkin tiivistivät rivinsä. Naisten aktivismin synnyttämä haaste on heille uusi. Pappisvalta ei ole halunnut antaa naisille sananvaltaa elämästään.

Vapaus ei synny uhreitta. Jo yli sadan ihmisen on kerrottu saaneen surmansa. Yksin se ei säikäytä vallanpitäjiä.

Iranissa mielenosoitukset eivät ole harvinaisia. Pari vuotta sitten demokraattisia uudistuksia vaatineet mielenosoitukset tukahdutettiin mahdollisesti yli tuhannen kuolonuhrin kustannuksella.

Järjestelmä kasaa paineita, jotka välillä purkautuvat väkivaltaisesti. Vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen maassa on järjestetty vaaleja, joiden tulokset eivät ole täysin merkityksettömiä. Ylin päätösvalta ja veto-oikeus kaikkeen on kuitenkin 83-vuotiaalla uskonnollisella johtajalla Ali Khameneilla. Hän on käyttänyt niitä siitä lähtien, kun vallankumousjohtaja Ruhollah Khomeini kuoli vuonna 1989.

Vallankumouksen sekä sitä seuranneen, Irakin kanssa käydyn verisen sodan veteraanit ja sankarit ovat jo kuolleita tai vanhoja. He eivät ymmärrä nykyaikaan kasvanutta valtaisaa sukupolvea.

Halu levittää islamilaista vallankumousta on ajanut Iranin eristyksiin. Maa on käyttänyt varojaan ja sotilaitaan shiialaisten radikaalien tukemiseen ympäri Lähi-itää. Hinnan seikkailuista ovat maksaneet tavalliset iranilaiset. Ennen kaikkea Yhdysvaltain kanssa käyty kiista Iranin ydinohjelmasta on johtanut tiukkoihin elämää kurjistaviin pakotteisiin. Vuosia jatkunut kurja taloustilanne syö elämisen edellytyksiä.

Iranin naiset saivat mukaan protesteihin myös miehet. Tukimielenosoituksia järjestetään ympäri maailmaa. Suurin vaara on, että kansainvälinen mielenkiinto jälleen kerran lopahtaa ja tukahduttamiskoneisto saa tehdä rauhassa työnsä. Vaaraa kasvattaa maailman huomion kiinnittyminen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Joka tapauksessa Iranin pappisvalta on vaikeimmassa tilanteessa vuosikymmeniin. Ei ole uskottavaa, että mielenosoitukset leimataan Yhdysvaltain ja Israelin aikaansaannoksiksi.

Khamenein aika lähenee loppuaan luonnollisista syistä. Iranilla olisi uuden alun paikka. Sitä ei voi lykätä loputtomiin.