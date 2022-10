Pääkirjoitus: Putin on ajanut itsensä nurkkaan, josta on hyvin vaikeaa tulla pois

Olisi mielenkiintoista tietää, minkä verran Venäjän presidentti Vladimir Putin uskoo omia puheitaan. Tärkeämpää on kuitenkin, milloin Venäjän kansa lopettaa uskomisen yhä uudelleen muuttuvaan tarinaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti perjantaina puheen, jota voi kuvailla sanoilla mielipuolinen ja täyttä propagandaa. Eivät Putinin puheet viime kuukausina ole muutenkaan erityisemmin faktaa sisältäneet, mutta nyt propagandaruuvista oli kierretty vielä muutama kierros lisää.

Puhetta kuuntelemaan määrätty Kremlin eliitti ei näyttänyt erityisen vakuuttuneelta. He tietävät, että jos Venäjä häviää aloittansa hyökkäyssodan Ukrainassa, ei heidän oma kohtalonsakaan ole hääppöinen.

Vielä ei tiedetä, miten hyvin Venäjän kansa uskoo Putinin uusinta kertomusta. Siinä missä Ukrainaa on tähän asti pelastettu natsien kynsistä, nyt sotaa käydään pahaa länttä vastaan.

Puheen lopuksi Putin toivotti tervetulleiksi ”ikuisiksi ajoiksi” osaksi Venäjää Ukrainalta anastetut neljä aluetta.

Sen lisäksi, että kansanäänestykset Venäjään liittymisestä ovat täyttä teatteria, ne ovat lukuisien kansanvälisten sopimusten vastaisia. Länsimaat eivät missään tapauksessa tule hyväksymään alueliitoksia.

Hämmentävää on myös se, että Venäjä ei hallitse kaikkia itseensä liittämiä alueita, vaan osa niistä on ukrainalaisjoukkojen hallussa. Alueet ovat Ukrainaa, siirteleepä Venäjä rajoja miten vain.

Mahtipontisen puheensa jälkeen Putin koki heti uuden tappion. Ukraina on saanut haltuunsa strategisesti tärkeän Lymanin kaupungin, ja Venäjän puolustusministeriö on vahvistanut vetäneensä joukkonsa pois alueelta.

Mikään ei tue Putinin kertomusta siitä, että sota Ukrainassa sujuisi hyvin. Sekin on käynyt selväksi, että osittainen liikekannallepano etenee erittäin kangerrellen.

Perjantainen puhe luultavasti vain tiivisti lännen rivejä. Useat valtionpäämiehet tuomitsivat alueliitokset ja sanoivat, että niitä ei koskaan tulla tunnustamaan.

Tärkeää on, että toisin kuin Krimin valtauksen jälkeen vuonna 2014, nyt ei ole merkkiäkään siitä, että länsi palauttaisi välinsä Venäjään, ja että esimerkiksi kauppasuhteet muuttuisivat normaaleiksi. Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith sanoi (IS 30.9.), että ”niin kauan kuin Putin on presidenttinä, eivät Venäjä ja länsi missään tapauksessa voi lähentyä.”

Putin on ajanut itsensä ja Venäjän nurkkaan, josta on hyvin vaikea tulla pois. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi lauantaina Ylelle, että Putinilla on ”kaikki panokset pelissä, myös oma kohtalonsa.” Niinistö uskoo, että venäläiset tietävät sodasta enemmän kuin luullaan.

Yksi keskeinen kysymys on nyt, miten kauan Putinin propaganda uppoaa Venäjällä kansaan, kun omia poikia, puolisoita ja lasten isiä kuolee rintamalla. Ukrainan taistelutahto on vankkumaton – eikä Venäjä ole osoittanut tappioistaan huolimatta halua taipua. Sodasta uhkaa tulla pitkä.