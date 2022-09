Main ContentPlaceholder

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Putin yhdisti suomalaiset, mutta nyt hän haluaa saada meidät riitelemään

Kaasuputkien tuhoaminen oli tyylipuhdas hybridioperaatio, jolla on tarkoitus lietsoa pelkoa ja epävarmuutta. Tähän mennessä hyökkäys Ukrainaan on yhdistänyt suomalaisia, näyttää uusi tutkimus. Huolena on, että kohoavat hinnat alkavat repiä kansalaisten ja valtioiden välejä rikki.

Vladimir Putin puhui Moskovassa perjantaina. Nord Stream -kaasuputkien tuhoaminen on hybridioperaatio, jonka tavoitteena on aiheuttaa pelkoa, epävarmuutta ja kääntää huomio pois muista asioista.