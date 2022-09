Pääkirjoitus: Putinin Venäjän suhteen Suomella ei ole varaa enää mihinkään sinisilmäisyyteen – isku Nord Streamiin veti hallituksen vakavaksi

Suomella ei ole jatkossa varaa minkäänlaiseen sinisilmäisyyteen Venäjän suhteen, vaikka Venäjä pyrkisi hybridisodankäynnillä pelon lietsomiseen.

Hallitus käsitteli keskiviikkoiltana iltakoulussaan erittäin huolestuttavaa ulko- ja turvallisuuspoliittista tilannetta. Alun perin iltakoulussa piti keskittyä venäläisten viisumien rajoittamiseen viime viikolla sovitulla tavalla, mutta tilanne Venäjän suhteen kärjistyy koko ajan ja iskut Nord Streamin kaasuputkiin veivät oletetusti suurimman huomion.

Pääministeri Sanna Marin (sd) arvioi, että kaasuputken vahingoittaminen voi liittyä laajempaan toimintaan Itämeren vakauden horjuttamiseksi ja pelon luomiseksi Eurooppaan. Sinisilmäisyyteen ei ole varaa, Marin muistutti.

Heti perään puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) totesi, ettei Itämeren alueella ole nähty sotilaallisen toiminnan muutoksia, eivätkä iskut aiheuta sotilaallista uhkaa Suomelle.

Kun Venäjä Vladimir Putinin suulla on ilmoittanut käyvänsä sotaa länttä, siis myös Suomea vastaan, ei ihme, että ministereiden ilmeet olivat todella vakavia. Tästä huolimatta hallitus kuitenkin pyrkii rahoittelemaan kansalaisia.

Nord Streamiin kohdistuneet iskut on tulkittu sabotaasiksi. Melkein yhtä suuri yksimielisyys tuntuu vallitsevan siitä, että iskujen takana olisi Venäjä. Presidentti Sauli Niinistö ei tosin Helsingin Sanomien haastattelussa lähtenyt arvioimaan iskun syyllisiä. Sen sijaan hän sanoo käsityksensään, että koko Euroopan turvallisuusuhka on noussut uudelle tasolle ja ”että ihmisten turvallisuustunne on heikentynyt viime viikkojen tapahtumien jälkeen” – kuten onkin

Iskussa kyse on hybridisodankäynnistä. Siihen on vaikea vastata, se herättää hämmennystä ja sillä luodaan tietoisesti epävarmuutta. Iskun jälkeen mietitään tärkeää vedenalaista infrastruktuuria ja sen haavoittuvuutta, mikä on taatusti Venäjän pyrkimyskin.

Se tiedetään vahastaan, että Venäjällä on kykyä esimerkiksi tietoliikennekaapeleiden vahingoittamiseen. Suomessakin tähän tulee varautua, kuten muuhunkin infrastruktuuria koskevaan uhkaan.

Kaiken lisäksi isku ajoitettiin hetkeen, jolloin vihittiin Norjan ja Puolan välinen maakaasuyhteys.

Samaan aikaan Venäjä on järjestänyt irvikuvamaisen kansanäänestysnäytelmän Donetskin ja Luhanskin separistialueiden sekä Venäjän hyökkäyssodassaan valtaamien Hersonin ja Zaporizzjan alueiden liittämiseksi Venäjään. Liki sataan prosenttiin nostettua ”äänestysaktiivisuutta” on vahvistettu rynnäkkökiväärin piipuista kumpuavalla ”demokratialla”.

Loppuviikosta odotetaan presidentti Vladimir Putinin puhetta, jossa hän liittää alueet Venäjään. Niitä Venäjä aikoo puolustaa kuin emämaataan, kaikin keinoin, taktisten ydinaseiden käyttöäkään ei ole suljettu pois. Sodan julistamistakin pidetään mahdollisena, mutta se tarkoittaisi Venäjälle myös sotatilan julistamista.

Mutta Suomessa ei siis ole varaa mihinkään naiviuteen– ei millään sektorilla.