Ukrainalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa puolustustaistelua, vaikka Venäjä liittää miehittämiään alueita itseensä.

Venäjän järjestämät “kansanäänestykset” Donetskissa ja Luhanskissa hallintopiireissä sekä Hersonin ja Zaporizzjan miehitysalueilla Ukrainassa päättyivät tiistaina. Valeäänestysten tulokset olivat jo ennalta määrättyjä. Niiden avulla Venäjä voi sepittää valheen, jonka mukaan ylivoimainen enemmistö asukkaista kannattaa näiden neljän alueen liittämistä Venäjän federaatioon.

”Kansanäänestykset” olivat kansainvälisoikeudellisesti laiton ja keskeisiä demokratian periaatteita loukkaava näytös. Todistajien mukaan ovelta ovelle kiertäneitä vaalivirkailijoita saattoivat aseistetut sotilaat, jotka painostivat asukkaita äänestämään. Yrityksissä työntekijöitä uhattiin potkuilla, jos he eivät suostuneet ääntään antamaan.

Valeäänestyksissä on kysymys paljon enemmästäkin kuin Kremlin ohjaamasta farssista. Britannian sotilastiedustelun mukaan presidentti Vladimir Putin saattaa julistaa alueet osaksi Venäjää jo perjantaina, kun hän puhuu parlamentin molempien kamarien yhteisistunnossa. Kuvio on täsmälleen sama kuin Krimin niemimaalla vuonna 2014.

Talouslehti Vedomostin mukaan neljästä Venäjään liitettävästä alueesta muodostettaisiin federaatioon uusi, yhtenäinen hallintopiiri. Osa siitä on Ukrainan asevoimien hallinnassa.

Alueliitokset ovat uusi eskalaation vaihe Venäjän 24. helmikuuta aloittamassa hyökkäyssodassa. Nämä anastukset seuraavat Putinin ukaasissaan 21. syyskuuta Venäjälle määräämää ”osittaista” liikekannallepanoa.

Eskalaation seuraava vaihe on jo näköpiirissä. Alueliitosten jälkeen Putin todennäköisesti maalaa Ukrainan puolustustaistelun tunkeutumiseksi Venäjän federaation alueelle ja toistaa uhkauksensa ydinaseiden käyttämisestä ”hyökkääjää” vastaan. Arvelut tulevien viikkojen tapahtumista ovat toistaiseksi vain spekulaatioiden varassa. Arvaamattomuus on tärkeä osa Putinin toimintatapaa. Mahdollista on, että Putin julistaa Venäjälle sotatilan ja kieltää reserviläisikäisten miesten poistumisen maasta.

Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporizzjan asukkaille pakkoliitosten merkitys sen sijaan on jo tiedossa. Näin tilannetta kuvaili saksalaisen NDR-television haastattelema nuori nainen, joka asuu Venäjän miehittämällä alueella:

– Me pelkäämme nyt kovasti, erityisesti Venäjän osittaisen liikekannallepanon vuoksi. Kaikki ymmärtävät, että se koskee myös meitä. Jos meidän alueemme liitetään Venäjään, käsketään meidän miehemme todennäköisesti asepalvelukseen, nainen sanoi.

Ukrainalla ei tässä tilanteessa ole muuta mahdollisuutta kuin jatkaa puolustustaistelua ja vastahyökkäyksiä miehitysalueiden vapauttamiseksi. Ukrainaa tukevan länsiyhteisön johtajien puolestaan on syytä pitää pää kylmänä, jatkaa järkkymättä valitulla tiellä ja tehdä suunnitelmat kaikkien vaihtoehtojen varalle. Pahimmankin.