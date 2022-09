Pääkirjoitus: Turistiviisumit hyllylle – juuri asian vaikeus vaatii hallitukselta jämeryyttä

Kansalaiset tukevat kovan pistämistä kovaa vasten Venäjälle.

Suomen rajasta on tullut venäläisille tärkeä reitti, kun Puola ja Baltian maat ovat sulkeneet omiaan heiltä.

Venäjän raaka hyökkäys Ukrainaan järkyttää Euroopassa ja Suomessa. Koska Venäjä ei ole sotaansa lopettamassa, pakotteita on lisättävä. Tällä on suomalaisten tuki. Katsotaan vääräksi, että sotarikoksiin syyllistyvän valtion kansalaiset jatkavat lomailua Euroopassa.

IS:n Taloustutkimukselle teettämässä kyselyssä 70 prosenttia vastaajista kannatti viisumien myöntämisen lopettamista venäläisille. Tulos on selvä. Suomalaiset haluavat pistää Venäjälle kovan kovaa vastaan.

Puolan ja Baltian maiden kovien päätösten jälkeen Suomi on ainoa tie Venäjältä maanteitse EU:n alueelle. Tämä koetaan kiusalliseksi ja potentiaalisesti vaaralliseksikin tilanteeksi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on tähän asti halunnut edetä asioissa EU-päätösten kautta. Ongelma on, että kaikki EU-maat eivät ole niin valmiita. Tähän vaikuttaa niinkin arkinen syy kuin venäläisturistien tuomat rahat.

Suomi on jo hallinnollisilla toimilla vaikeuttanut viisumien hakemista Venäjällä. Keskiviikkona New Yorkissa toimittajia tavannut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi, että Suomi on alkanut valmistella myös lakia venäläisten viisumien rajoittamiseksi.

Suomalaisilla on yleensä kova luottamus sääntöjen pikkutarkkaan noudattamiseen. Tiistaina Ylen A-Studiossa oikeuskansleri Tuomas Pöysti kuitenkin totesi, että EU-lainsäädännössäkin olisi asiassa tulkinnanvaraa. Hän ei myöskään uskonut, että EU-komission puuttuisi siihen, että kansallisella lainsäädännöllä hoidettaisiin asiaa ”tässä rajatussa kontekstissa”.

Keinoja siis on.

” Keinoja löytyy.

Turistiviisumit eivät ole ainoa tapa päästä rajan yli. Venäläisille on myönnetty lähes satatuhatta pitkäaikaista monikertaviisumia Suomeen.

IS:n kyselyssä 34 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että myönnetyt viisumit pitäisi lakkauttaa ja raja sulkea venäläisiltä.

49 prosenttia halusi, että viisumien käyttöä rajoitettaisiin, mutta perhesyistä tai kiinteistöomistuksen vuoksi niitä voisi edelleen saada.

Presidentti Sauli Niinistö on aiemmin ollut huolissaan viisumikeplottelusta kiinteistönomistusten suojissa.

Maahantuloon liittyvät asiat eivät koskaan ole yksinkertaisia. Keskiviikkona Venäjä julisti osittaisen liikekannallepanon. Se lisää uhkia Suomenkin rajalla. Toisaalta sotaa vastustavia, armeijakutsua pelkääviä miehiä voi pyrkiä Suomenkin kautta turvaan Eurooppaan. Venäläisillä on todellisia perhesiteitä Suomeen. Valinnat ovat vaikeita.

Juuri siksi hallitukselta, eduskunnalta ja viranomaisilta vaaditaan nyt selkeyttä ja ripeyttä päätöksissään. Lakeja ja sopimuksia pitää noudattaa, mutta ei lukea ällätikun kanssa.

Kun tahto on ilmaistu, se pitää nopeasti toteuttaa.