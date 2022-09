Pääkirjoitus: Kuningas Charles III aloittaa todella kovien paineiden alla – kuningatar ei suojaa enää brittimonarkiaa

Elisabet II:n hautajaiset olivat valtava spektaakkeli. Kuninkaallisten hautajaisten jälkeen katseet kohdistuvat siihen, miten kruunun perinyt Charles III selviää kuninkaallisista haasteistaan ja ennen kaikkea kuningashuoneen turvaamisesta.

Kuningatar Elisabet II siunattiin maanantaina haudan lepoon loppuun saakka palvelleena, yli 70 vuotta vaikuttaneena kansansa hallitsijana. 96-vuotiaana menehtynyt Elisabet ehti työskennellä peräti 15 pääministerin aikana.

Kuningattaren hautaustilaisuus oli valtava spektaakkeli, jollaista Lontoossa ei ole koskaan nähty. Käytännöllisesti katsoen melkein kaikki maailman johtajat kunnioittivat tilaisuutta läsnäolollaan, Venäjää lukuunottamatta.

Historia suorastaan leijui ilmassa. Edelliset valtiolliset hautajaiset järjestettiin Winston Churchillille 1965. Elisabetin puolison, prinssi Philipin hautajaiset pidettiin puolitoista vuotta sitten keskellä koronaa varsin vaatimattomissa merkeissä. Kuninkaalliset hautajaiset järjestettiin viimeksi Elisabetin isälle Yrjö VI:lle 1952.

Elisabetin kuolemaa surtiin Englannissa aidosti, mutta suruajan päätyttyä kruunun 73-vuotiaana perinyt Charles III, puolisonsa Camilla ja koko kuningashuone ovat valtavien paineiden edessä. Charlesilla ei ole äitinsä kansansuosiota tukenaan.

Kun Elisabet joutui hallitsijaksi vain 26-vuotiaana vuonna 1952, hänen ongelmansa oli nuoruus. 73-vuotiaalla Charlesilla tätä ongelmaa ei ole, mutta muita ongelmia riittää senkin edestä. Kuningashuonetta ovat leimanneet vuosien saatossa erilaiset skandaalit, ja se on käytännössä säilyttänyt uskottavuutensa vain edesmenneen kuningattaren ansiosta.

Charlesin harteilla on brittimonarkian tulevaisuus – se, kuinka pitkään ikiaikaista instituutiota pidetään tarpeellisena ja se, miten brittiläiset veronmaksajat sietävät jatkossa kallista monarkiaansa puistoineen ja linnoineen.

” Satoja vuosia vanhoja traditioita ei kannata liikaa aliarvioida, sillä ne tuovat myös arvokasta pysyvyyttä maailman muutoksien keskellä.

Monarkian kannatus on Britanniassa vaihdellut. Enemmistö tukee sitä nyt, ja Charlesinkin kannatus on noussut takavuosista, mutta tilanne ei ole pysyvä. Lisäksi Charles III joutuu kuninkaana vakuuttamaan myös 54 kansainyhteisömaata, että hän on edes niiden muodollinen hallitsija.

Toisaalta Britanniaa on melkein mahdoton kuvitella ilman kuningashuonettaan. Tämän myöntävät myös monet kuningasvallan vastustajat. Monarkia on osa brittiläistä maakuvaa ja sillä on valtava kansallinen merkitys. Sen vaikutusta turismiin ei myöskään voi vähätellä.

Britannia elää kuningattarensa kuoleman jälkeen murrosaikaa melkein kaikilla rintamilla EU-erosta alkaen. Maan poliittinen järjestelmäkään ole ollut viime vuosina vakaimmasta päästä. Liz Truss on jo kolmas pääministeri vuoden 2016 jälkeen. Nyt saadaan seurata myös sitä, miten kuningashuone sopeutuu uuteen aikaan – ja kansa uuteen kuninkaaseensa.