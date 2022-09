Pääkirjoitus: Putin lupasi vastata Xin ”kysymyksiin ja huoliin” Ukrainasta – se hetki oli paljastavan nöyrä

Maailma sai nähdä vain murto-osan siitä, mitä Vladimir Putin ja Xi Jinping puhuivat Ukrainasta suljettujen ovien takana Samarkandissa. Ensivaikutelma oli kuitenkin se, että selittäjän ja altavastaajan roolissa oli Putin.

Xi Jinping ja Vladimir Putin olivat yhteiskuvassa ilman maskeja, mutta neuvottelujen aikana he pitivät pitkää korona­varo­väliä toisiinsa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping tapasivat toisensa kasvotusten ensi kertaa sitten Ukrainan sodan alkamisen torstaina Uzbekistanin Samarkandissa.

Tapaamiseen sisältyi jännitteitä, sillä Kreml oli ilmoittanut etukäteen presidenttien keskustelevan muun muassa Ukrainasta.

Venäjän kannalta tilanne Ukrainan rintamalla on juuri nyt kriittinen. Ukrainan vastahyökkäys on edennyt vauhdilla, ja jopa Kremlin propagandakoneisto on joutunut myöntämään sotajoukkojensa suuret tappiot Harkovan seudulla.

Venäjällä olisi takuulla kiinnostusta saada Kiinalta esimerkiksi suoraa aseapua Ukrainan sotaa varten. Myös Venäjän sotateollisuus kaipaisi kipeästi komponentteja ja siruja, joiden saantiin lännen asettamat pakotteet ovat iskeneet.

Putinin ja Xin tapaamista seurattiin kaiken tämän takia tarkkaan. Pahimpien pelkojen mukaan koko Ukrainan sota olisi saattanut saada aivan uuden käänteen, jos Xi olisi päättänyt ilmaista Samarkandissa aiempaa selkeämmän tukensa Putinin ”erikoisoperaatiolle”.

Ensivaikutelman perusteella vaikuttaa siltä, että Xi ei lähtenyt Putinin sodan suoraksi tukijaksi.

” Putinilla oli altavastaajan rooli, kun taas Xi halusi kuulla Putinilta vastauksia huoliinsa Ukrainasta.

Kun kahden autoritäärisen maan johtajat tapaavat toisensa, kaikki julkisuuteen päätyvä tieto on vain murusia siitä, mitä todellisuudessa keskustellaan.

Putinin ja Xin tapaamisestakin lehdistö sai nähdä vain etukäteen kirjoitetut lausunnot, jotka presidentit lukivat ison pöydän äärellä huomattavan pitkän ”koronavälimatkan” päässä toisistaan.

Vladimir Putin ja Xi Jinping olivat pitkä matkan päässä toisistaan tapaamisen aikana. Välimatka liittynee erityisesti Xin korona­varovaisuuteen.

Putin muistutti aluksi Xille, että heidän edellisen tapaamisensa jälkeen ”on tapahtunut paljon”. Se oli hänen tapansa kuitata Ukrainan sodan alkaminen.

Putin viittasi yhden ainoan kerran suorin sanoin Ukrainaan. Hän puhui ”Ukrainan kriisistä” ja kiitteli Kiinan tasapainoista suhtautumista siihen. Tämän jälkeen hän lausui lauseen, josta tuli paljastavin.

– Ymmärrämme teidän kysymyksenne ja teidän huolestuneisuutenne tämän asian (Ukrainan) suhteen, Putin sanoi Xille ja lupasi selittää tälle Venäjän näkemyksiä perusteellisesti päivän aikana.

Lause oli takuulla mietitty Kremlin puheenkirjoittajien parissa mahdollisimman niukaksi. Se paljasti kuitenkin, että Putinilla oli altavastaajan rooli, kun taas Xi halusi kuulla Putinilta vastauksia huoliinsa Ukrainasta.

Xi saapui Putinin tapaamiseen Kazakstanista, jossa hän oli ehtinyt jo luvata, että Kiina tukee Kazakstania ”maan itsenäisyyden, kansallisen itsemääräämisoikeuden ja alueellisen koskemattomuuden varjelussa". Myös Kazakstanissa on ehtinyt levitä Ukrainan sodan myötä pelko, että he voisivat olla Putinin seuraavan aggression kohde.

Signaalit ovat pieniä, mutta rohkaisevia sen suhteen, että Putin ei saa Kiinalta varauksetonta tukea naapurimaidensa alistamiselle.