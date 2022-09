Pääkirjoitus: Kreml myönsi tappion – synkät voimat voivat nousta Putinin Venäjällä

Kritiikki Putinin sotaa vastaan kasvaa Venäjällä.

Ukrainan menestys Harkovan alueella ajoi Venäjän hyökkäyssodan uuteen kriisiin. Kremlin hallitsemissakin medioissa on kerrottu asiasta. Ukrainan vapauttamien alueiden suuruutta ei voi peitellä.

Väitteitä korkeidenkin venäläisupseerien taistelutahdon romahduksesta liikkuu, mutta vahvistamatonta tietoa siitä on mahdoton saada. Innokkaimmat ennustavat jo Vladimir Putinin hallinnon pikaista päättymistä.

Autoritaarinen vallankäyttö on pitänyt sotaan tyytymättömät venäläiset piilossa. Nyt jotkut paikallistason valtuutetut ovat rohkaistuneet arvostelemaan sotaa ja jopa vaatimaan Putinin eroa. Se on yhä osoitus suuresta uskalluksesta, jonka hinta voi olla kova.

Järjestäytynyttä rauhanoppositiota ei kuitenkaan ole. Siitä, mitä Putinin lähipiirissä oikeasti ajatellaan, ei tiedetä. Monet siellä voivat pistää jo oman selviytymisensä etusijalle.

Ikävä kyllä Venäjällä eivät ole äänessä vain rauhaa kannattavat. Sotamenestystä on arvostellut Tshetshenian julma johtaja Ramzan Kadyrov. Venäjän kommunistipuolueen johtaja Gennadi Zjuganov rikkoi etikettiä puhumalla sodasta eikä eritysoperaatiosta. Zjuganov ei kuitenkaan vaatinut hyökkäysten keskeyttämistä vaan liikekannallepanoa.

Putinin aikana kommunistit ovat kuuluneet kesyyn järjestelmäoppositioon. Zjuganovin sotapuheet kertovat etäisyyden ottamisesta presidentin epäonnistumisiin. Vieläkin kovempia äänenpainoja kuuluu.

Putinin aikana sukupolvi venäläisiä on kasvatettu militarismiin, joka ei ole vanhemmillekaan ikäpolville vierasta. Tappiota Ukrainalle olisi monille yksinkertaisesti mahdoton hyväksyä. Todella synkät voimat voivat nousta.

Kuviota sotkevat vielä Armenian ja Azerbaidzhanin välille puhjenneet taistelut. Venäjä on tukenut Armeniaa ja Turkki Azerbaidzhania. Venäjän huomio on nyt Ukrainassa. Se yrittää pitää tyytyväisenä hyökkäyssodan aikana puolueettomana pysytelleen alueellisen suurvallan Turkin. Toinenkin suuri sota on kuitenkin mahdollinen.

Lännessä Ukrainan voitoista iloitaan. Urheasti taistelleet ukrainalaiset ovat osanneet käyttää läntistä ase- ja tiedusteluapua. Voitto on seurannut voittoa.

Sodan nopean lopun ennustaminen on kuitenkin liian varhaista. Venäjän resursseja ei pidä vieläkään vähätellä. Jotkut asiantuntijat epäilevät, onko maalla edes kykyä täyteen liikekannallepanoon. Se kuitenkin yrittää kouluttaa ja aseistaa käytössä olevia miehiään.

Syksyn sateiden ennustetaan hillitsevän sodankäyntiä. Kummankin puolen raskaan kalusto liikuttelu vaikeutuu. Kannattaa muistaa, että Ukrainan alueella aiemminkaan käydyt sodat eivät ole kulkeneet vain vuodenaikojen mukaan.

Pitkittyvä sota merkitsee uusia kaatuneita ja rampautuneita. Venäjän ohjushyökkäykset vaativat lisää siviiliuhreja.

Tulossa on pitkä talvi.