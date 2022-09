Pääkirjoitus: Miksi Sanna Marinin hallitus pelkää ”Liisan listoja” velka-Suomessa? Katsokaa mitä tapahtui jäätävät leikkaukset tehneelle Paavo Lipposelle

Valtiontalous on sellaisessa velkakierteessä, että sen oikaiseminen vaatii viimein tosiasioiden tunnustamista. Vaalien alla äänestäjälle kelpaisi myös karu tilannekuvaus velalla kuitattujen vaalilupausten sijaan, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Eduskuntavaaleihin on aikaa reilut puoli vuotta. Ne järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta.

Hallituspuolueet aloittivat oman vaalitaistelunsa tekemällä velalle rakennetun vaalibudjetin.

Valtion velka kasvaa ensi vuonna noin 150 miljardiin. Uutta velkaa otetaan ensi vuodeksi 8,1 miljardia, mutta 10 miljardia lie lähempänä totuutta.

Velan kasvusta hallitus ei tunnu huolta kantavan.

Velkaantumiselle on perusteluja, mutta korona, energia ja sotakaan eivät kaikkea selitä. Sanna Marinin (sd) hallitus puhuu sotataloudesta, tosin vain Ukraina elää sotataloudessa.

Valtion korkomenot paisuvat, vaikka varsinkin vasemmisto – nimiä nyt mainitsematta – on luonut kymmenen vuoden ajan illuusiota, että sen paremmin valtion velkaantumisesta kuin koroistakaan ei tarvitse välittää.

Ensi vuonna korkomenot nousevat 1,5 miljardiin. Tulevaisuus on vielä miljardiluokkaa masentavampi, kun korkotaso nousee. Koronmaksuun valuvat eurot ovat oikeasti jostakin pois. Pelkällä ensi vuoden korkomenojen kasvulla olisi kuitattu poliisin vuoden menot.

” Kun asiaa kysyy hallitukselta, saa vastaukseksi kivahduksen, haluatko leikata vanhuksilta.

Tästä harppaus lähihistoriaan, ja siihen pieni johdanto:

Kyse on siitä, että säästämisestä on tullut kirosana, kuten esimerkiksi Helsingin Sanomien torstainen pääkirjoituskin toteaa. Nykyhallituksen aikana tilanne on vain kärjistynyt. Antti Rinteen (sd) hallitusohjelma, joka on muuten yhä voimassa, laskettiin sen varaan, että ensin pannaan hulinaksi menopuolella ja katsotaan tulopuoli sitten myöhemmin.

Kyseessä oli tuulentupa.

Samalla menojen ja tulojen tasapainottamisesta tai edes siitä puhumisesta on tullut likipitäen syntiä, jota oppositiokin varoo. Kun asiaa kysyy hallitukselta, saa vastaukseksi kivahduksen, haluatko leikata vanhuksilta. Budjetissa on kuitenkin 80 kappaletta miljardeja.

Nykytilanne tuo mieleen 90-luvun alun, jolloin Harri Holkerin (kok) ”hallitun rakennemuutoksen” hallitus (1987-1991) jakoi rahaa kuin suokuokalla. Valtiovarainministereinä jakopolitiikkaa toteuttivat Erkki Liikanen (sd) ja Matti Louekoski (sd).

Esko Ahon johtama keskusta sai ”veret seisauttaneen” vaalivoiton 1991 ja huomasi hallituksessa pian, että valtion kassa on tyhjä. Alkoi sotien jälkeen pahin lama-aika. Rahaa ei yksinkertaisesti saanut. Pankkeja ja yrityksiä kaatui. Kotitaloudet maksoivat liki 20 prosentin asuntolainoja. Monet eivät selvinneet.

Ei oltu EU:ssa tai Eurossa.

Ahon hallituksen valtiovarainministerinä aloitti Iiro Viinanen (kok) kovin ottein, mutta muuttuneena miehenä, sillä vielä kokoomuksen ryhmäjohtajana hän oli rahanjakotalkoissa mukana

Kokoomuksessa pelättiin, että Viinasen karski tyyli vie suosion paitsi Viinaselta myös kokoomukselta.

Niin ei käynyt.

Vuonna 1994 eli vuoden 1995 vaalien alla oppositiopuolue Sdp:n kansanedustaja Liisa Jaakonsaari (sd) puolestaan esitti kuuluisan ”Liisan listan”, jossa oli kymmenkunta leikkauskohdetta muun muassa sosiaaliturvaan. Lähempänä vaaleja leikkauksia esitteli puolueen puheenjohtaja Paavo Lipponen (sd).

Jaakonsaari on kertonut, että hän ”johtotähtensä” oli Ruotsin entisen valtiovarainministerin Kjell-Olof Feldtin viisaus: On tärkeää voittaa vaalit, mutta vielä tärkeämpää on, miten ne voitetaan.

Lipposen hallitus leikkasi kaikesta mahdollisesta, myös sosiaaliturvasta, lapsilisistä alkaen. Säästölistoja sorvasi myös valtiovarainministeriön legendaarinen valtiosihteeri Raimo Sailas (1945-2020). Se oli raskasta ja tuntui kansalaisten nahoissa, mutta osoitti päättäjien vastuuta valtiontaloudesta.

Pääministeri Paavo Lipponen, työministeri Liisa Jaakonsaari ja valtiosihteeri Raimo Sailas poistumassa talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksesta Smolnasta keväällä 1995 Lipponen varoitti leikkauksista ennen vaaleja – ja toteutti ne.

Vuoden 1995 opetus on, että äänestäjää ei kannata pelätä. Sdp sai sotien jälkeen suurimman vaalivoittonsa ja 63 kansanedustajaa. Osasyy oli toki Ahon hallituksen maine, mutta ei Lipponenkaan peitellyt, että leikkauksia on edessä.

Loputtomalla rahanjaolla pettää sekä itsensä että äänestäjän, ja kun kassa tyhjenee, seuraukset ovat kahta kauheampia.