Vaalikampailu Ruotsissa on loppusuoralla ja jokainen puolue haluaa omalla tavallaan korjata Ruotsin. Näkemykset siitä, mikä on rikki, ovat kovin erilaisia.

Ruotsin pääministeri, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson on vaalien alla tiukentanut huomattavasti puheidensa sävyä muun muassa maahanmuuttopolitiikan suhteen.

Ruotsissa pidetään tämän viikon sunnuntaina valtiopäivävaalit. Ne osuvat aikaan, jossa inflaatio laukkaa, energian hinta on nousussa ja Euroopassa riehuu sota. Vielä hetken pääministerin paikalla oleva, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson on puhunut edessä olevasta sotatalvesta.

Tämä on puhetta, johon Ruotsin kaltaisessa hyvin vakaassa demokratiassa ei ole totuttu.

Sotatalvi viittaa tietysti Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, mutta myös siihen, että Venäjä käy energiasotaa käytännössä kaikkia Euroopan maita vastaan. Kuten Suomi, myös Ruotsi on jo luvannut valtion tukipaketteja energiayhtiöiden avuksi.

Vaalikeskusteluja dominoi muutama suuri teema – inflaation lisäksi huoli rikollisuudesta ja sen mukanaan tuomasta väkivallasta, huoli syrjäytymisestä, tavoite saada ilmastopäästöt vähenemään ja tietynlainen huoli Ruotsin roolista maailmassa.

Ruotsi on viime vuosina noussut esiin maailman medioissa ongelmien kautta, eikä se oli maalle mieleen. Ensin Ruotsi valitsi pandemiassa hyvin erilainen strategian kuin muut Euroopan maat, sitten maa nousi esiin jengiväkivaltaisuuksista. Sen sijaan pieleen mennyttä koronan hoitoa ei enää muistella.

Maahanmuuttopolitiikka onkin yksi keskeinen vaalien teema. Siitä puhutaan nyt hyvin eri sävyyn kuin vielä hetki sitten. Demaripääministeri on tiukentanut huomattavasti puheidensa sävyä. Mitä ilmeisimmin viedäkseen elintilaa oikeistonationalistisilta ruotsidemokraateilta. Ruotsissa katsotaan mallia nyt Tanskasta, jossa tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa ajavat niinikään sosiaalidemokraatit.

Vaaleista on tulossa tiukat. Yksi suuri yllätys on jo nähty, kun ruotsidemokraatit nousi gallupeissa toiseksi suosituimmaksi puolueeksi ohi maltillisen kokoomuksen. Ruotsin niin sanotussa blokkipolitiikassa ruotsidemokraatit kuuluu porvariblokkiin, mutta maltillinen kokoomus haluaisi ehdottomasti olla blokin suurin puolue. Punavihreän blokin johtopuolue on sosiaalidemokraatit, joka johtaa gallupeissa.

Yksi sunnuntain vaalien jännäyksen kohteita on, minkä verran demareiden täyskäännös Nato-päätöksessä näkyy puolueen äänimäärässä. Gallupien perusteella se ei ole syönyt puolueen kannatusta, mutta lopullinen totuus nähdään, kun äänet on laskettu. Asia ei ollut puolueen jäsenkunnalle helppo, ja päätös tehtiin todella nopeasti Suomen vanavedessä.

Ruotsalaiset ovat innokkaita äänestäjiä. Viime valtiopäivävaaleissa äänestysprosentti oli 87,2. Tuollaisista lukemista Suomessa voidaan vain unelmoida.

Kävipä vaaleissa miten vain, odotettavissa on vaikeat hallitusneuvottelut. Edellisten vaalien jälkeen hallituksen kokoamiseen meni yli neljä kuukautta. Nyt hallitus on lähes pakko saada nopeammin kasaan, sillä ensi vuoden alusta Ruotsi on Euroopan unionin puheenjohtaja.