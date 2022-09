Venäjä ei saa päästä voitolle taloudellisessa sodankäynnissään Eurooppaa vastaan.

Kuinka paljon maksaa kilowattitunti sähköä ensi talvena? Energiakriisi johtuu Venäjän aiheuttamasta markkinahäiriöstä, jonka oikaiseminen on vaikeaa.

Venäjän valtiollinen kaasuyhtiö Gazprom sulki perjantaina kaasuputki Nord Stream 1:n ja lopetti maakaasun toimitukset Eurooppaan toistaiseksi. Gazprom rikkoo näin toimitussopimuksia vedoten epäuskottaviin teknisiin syihin, turbiinivikaan.

Epävarmuus kaasun toimituksissa on myrkkyä, sillä Eurooppa on yhä edelleen riippuvainen Venäjän myymästä energiasta. Kaasumarkkina puolestaan on suoraan kytköksissä sähkömarkkinaan. Siksi Venäjä voi aiheuttamansa markkinahäiriön avulla nostaa sähkön hintoja Euroopassa.

Tämä on realiteetti, jossa me nyt elämme. Energia on hyökkäyssotaa käyvälle Venäjälle ase, jota se käyttää horjuttaakseen Ukrainaa tukevia länsimaita – Suomi mukaan luettuna.

Kaasuhanan kiristäminen oli todennäköisesti Venäjän vastaus teollisuusmaiden G7-ryhmän tuoreeseen suunnitelmaan asettaa venäläiselle öljylle joulukuussa voimaan astuva maailmanlaajuinen hintakatto.

Euroopan unionin talouskomissaari Paolo Gentiloni arvioi lauantaina inflaation laskevan ensi vuonna, jos G7:n ja EU:n yhteiset toimet energian hintojen hillitsemiseksi onnistuvat. Saman suuntaisia arvioita esitti Euroopan keskuspankki heinäkuussa. Se ei kuitenkaan paljon lohduta akuutin energiakriisin kourissa kärvisteleviä kansalaisia ja vakuusvaatimusten vuoksi vaikeuksiin joutuvia energiayhtiöitä. Avuksi kriisiin tarvitaan nopeasti vaikuttavia, laaja-alaisia ja kalliita tukitoimia.

Ruotsi päätti lauantaina tarjota energiayhtiöille kymmenien miljardien eurojen arvosta hätärahoitusta, ja Suomi seurasi sunnuntaina perässä 10 miljardin euron hätärahoituspäätöksin. Saksan liittohallitus puolestaan julkisti sunnuntaina kolmannen tukipaketin auttaakseen kotitalouksia selviämään talvesta. Paketin arvo on noin 65 miljardia euroa.

Tukisummat, lainat ja takaukset markkinatoimijoille ja kansalaisille ovat valtavia, mutta niin ovat tämän pelin panoksetkin. Energiakriisin paheneminen on jo vakava uhka Euroopan taloudelle ja yhteiskuntarauhalle.

Suomessa valtioneuvosto päätti uusista kotitalouksien tukitoimista budjettiriihessä viime viikolla. Tukitoimia on kuitenkin vaikea kohdentaa – verkkoon jää vielä aukkoja. Nimimerkki Yksinhuoltaja kertoo niistä valaisevasti Helsingin Sanomissa sunnuntaina julkaistussa mielipidekirjoituksessa. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan kirjoittajan 2 900 euron bruttotulot estävät häntä saamasta asumis- ja toimeentulotukia. Palkka ei kuitenkaan riitä pakkasilla sähkölaskuun ja asuntolainan lyhennykseen, saati muihin välttämättömyyksiin.

Tukitoimia on syytä vielä tarkistaa, ja pian. Hallitus ei saa jättää kylmään keskituloisia väliinputoajia, joiden ahdingon HS:n nimimerkkikirjoittaja toi hyvin esille.