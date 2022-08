Pääkirjoitus: Sanna Marinin hallituksella ei ole taikalääkettä kansalaisten energia­painajaiseen – sähkön veroale on nopein keino

Sähkön arvonlisäveron alentaminen on nopea ja selkeä hätätoimi, jolla hallituksen on perusteltua edes hieman helpottaa kansalaisten sähkökriisiä.

Edessä ovat sananmukaisesti hyytävät ajat, kun kansalaisten sähkö- ja lämmityslaskut paisuvat jopa moninkertaisesti totuttua suuremmiksi – ja lämmityskausi on vasta aluillaan.

Energian raju kallistuminen ei ole pelkkiä taloustilastoja, vaan se uhkaa sysätä entistä useamman suomalaisen niin sanottuun energiaköyhyyteen ja maksuvaikeuksiin.

Hallituksen keskiviikkona aloittama budjettiriihi onkin hyvästä syystä mukautunut "sähköriiheksi", jonka ajankohtaisimpia kysymyksiä on, mitä hallitus voi ja aikoo tehdä kansalaisten energia-ahdingon helpottamiseksi.

Päätöksiä on odotettavissa torstaina, mutta ne ovat poliittisesti vaikeita eikä niiltä kannata odottaa ihmeitä. Joka odottaa energiakriisin lopettavia taikakeinoja, tulee pettymään.

” Valtion sähköstä perimä alv-kertymä on paisunut.

Suomen hallituksella ei ole keinoja korjata energiakriisin syitä, kuten muiden EU-maiden energiapoliittisia virheitä tai Venäjän sotaa ja energiakiristystä. Mutta hallitus voi – ja sen on syytäkin – helpottaa kriisistä kansalaisille koituvaa taakkaa.

Jo ennen budjettineuvotteluita esiin nousseista mahdollisista tukitoimista yksi nopeasti vaikuttava ja selkeä helpotus on sähkön arvonlisäveron (alv) keventäminen.

Riihen ennakko- ja väliaikalausuntojen perusteella sähkön alv-alennus vaikuttaa hallituspuolueiden eniten suosimalta tai ainakin vähiten vastustamalta ja siksi myös todennäköiseltä keinolta.

Esillä on ollut myös erilaisia suorien energiatukien malleja, kuten energialaskujen rajuun kasvamiseen erikseen haettavaa verovähennystä tai tukirahaa. Verovähennys voisi toimia samaan tapaan kuin ennestään tuttu kotitalousvähennys.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Suomi on myös "valmis tarkastelemaan" sähkön hintakattoa eli hintasäännöstelyä yhtenä keinona energiakulujen huojentamiseksi. Tosin kyse olisi EU:n yhteisistä päätöksistä.

Monisärmäiseen energiakriisiin tarvitaan epäilemättä monenlaisia vastauksia, mutta kriisi on jo päällä eivätkä kansalaisten sähkölaskut odota monimutkaisten ja mahdollisesti kiistanalaisten tukimuotojen ties kuinka hidasta valmistelua ja kuukausien päähän viipyvää toimeenpanoa.

Käytännössä kaikki muut esillä olleet keinot ovat vaikeammin ja hitaammin toteutettavissa tai hitaammin vaikuttavia kuin sähkön alv-alennus, joten siitä hallituksen on perusteltua ainakin aloittaa.

Alv-alennusta puoltaa sekin muihin tukikeinoihin nähden ainutlaatuinen etu, että toimen "hintaan" tarvittavat varat ovat käytännössä jo kertyneet valtion kirstuun. Alv on prosenttiperustainen vero, joten valtion sähköstä perimä alv-kertymä on paisunut samassa suhteessa kuin sähkö on kallistunut.

Oikeastaan alv-alennus vain palauttaisi kansalaisille osan heidän jo maksamistaan – ja sähkökriisin paisuttamista – veroista.

Ei monimutkaista, kallista tai kohtuutonta vaan yksinkertaista, edullista ja kohtuullista.