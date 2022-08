Pääkirjoitus: Marin-kohu sotki demarien taktiikan – mutta kamppailu on vasta alussa

Eduskuntavaalien kisa on aina kova, mutta nyt puolueilta vaaditaan siinä vastuullisuutta.

Pääministeri Sanna Marinin ”bilekohu” sotki pahasti kesäkokousta, jossa Sdp:n oli tarkoitus mainostaa poliittisia linjauksiaan. Kaikki kiinnostus kohdistui kuitenkin pääministerin vapaa-ajan viettoon. Laihaksi lohduksi demareille jäi, että eipä muidenkaan puolueiden avauksia kuluneella viikolla paljoa kuunneltu.

Politiikka on voinut viihteellistyä, mutta heti pinnan alla on edelleen kova ydin. Ensi kevään eduskuntavaaleihin haetaan asemia.

Kokoomus johtaa mielipidekyselyissä, mikä on pitkälti sen johdonmukaisen Nato-kannan ansioita. Kun sen pitkään esittämästä vaatimuksesta tuli myös kansan tahto, suosio nousi.

Pääministeripuolue Sdp pyrkii iskuetäisyydelle. Sen etu olisi saada keskusteluun muutakin kuin turvallisuuspolitiikkaa. Demarit etsivät kokoomuksen heikkoja kohtia.

Marin-kohu sattui pahaan aikaan demareille, joiden taktiikka sekosi.

Kokoomuksen suuresta suosiosta huolimatta Petteri Orpon kumppaneineen on syytä pitää pää kylmänä. Ennen vaaleja kuluu pitkiä kuukausia, joina voi tapahtua mitä vaan. Liika voitonvarmuus on usein virheistä suurin.

Sekä kokoomuksen että demarien pitää vilkuilla olkiensa yli perussuomalaisia. Puolue ottaa aseekseen energian hinnan nousun. Se vaatii ilmastotoimien lykkäämistä. Olisi ihme, jos tämä ei osaan äänestäjistä vetoaisi.

Muille puolueille asia on monimutkaisempi. Kuluneena kesänä Euroopassa rikottiin jälleen lämpöennätyksiä ja kärsittiin ilmastonmuutoksen aiheuttamista tuhoista. Tämä huolettaa suurta osaa suomalaisista. Takinkäännöksiä tavoitteissa ei voi tehdä noin vain.

Vihreät kokevat Sdp:n jo lipsuvan asiassa. Puheenjohtaja Maria Ohisalo arvosteli torstaina tästä demareita. Huoli on varmasti aito, mutta kyllä siinä voi vaalitaktiikkaakin nähdä. Vaalien lähestyessä vihreät ei halua näyttää vain Sdp:n apupuolueelta.

Samanlaista henkeä on vasemmistoliitossa.

Jos kokoomus voittaa vaalit, yleisin veikkaus on että seuraava hallitus on sen ja Sdp:n varaan rakentuva sinipunahallitus. Perjantaina pääministeri Marin antoi jo ymmärtää, että puolueiden olisi mahdollista löytää yhteisiä asioita europolitiikassa.

Myös porvarihallitus on mahdollinen. Silloin ratkaiseva pala on keskusta, josta on muutenkin tullut potentiaalinen joka hallituksen pilke.

Keskustan oma halu hallitukseen on kuitenkin kysymysmerkki. Kannatus mataa kyselystä toiseen. Puheenjohtajat ovat vaihtuneet tiuhaan, eikä pelastajaksi toivottu Annika Saarikko löytänyt ihmereseptejä.

Monien keskustalaisten mielestä lähtö hallitukseen punavihreiden puolueiden kanssa oli virhe. Toisaalta keskustan kannatuksen sulaminen käynnistyi porvarihallituksessa, jota puolueen oma Juha Sipilä johti. Näiden kokemusten valossa voisi olla aika luonnollista ajatella, että kausi oppositiossa tekisi terää.

Vaalien jälkeen keskustalle kuitenkin riittää tarjouksia, joista on vaikea kieltäytyä. Aivan vaalien voittajasta riippumatta.

Talvesta tulee kova kansan lisäksi poliitikoille. Energian säästöä opetellaan, ja muutkin hinnat nousevat. Koko EU:n talous on vaikeuksissa. Arvaamaton Venäjä miettii, mitä uusia kriisejä se voisi unionin kiusaksi kehittää.

Hallitseminen ei tule olemaan helppoa, mutta ei välttämättä oppositiossa olokaan. Repiviä vaalikampanjoita voidaan kansan parissa pitää jopa epäisänmaallisina.

Vaaleissa on tapana luvata kaikkea hyvää ja puhua vastustajista kaikkea pahaa. Niihin mennään ryminällä. Nyt vaalipuheissa sordiinokin olisi kuitenkin tarpeen.

Elämme vakavia aikoja.