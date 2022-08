Pääkirjoitus: Helsingin palkkasotku on työntekijöille sietämätöntä ja kaupungille noloa

Vaikka asiaa on yritetty ratkoa keväästä asti, tuhansien ihmiset palkat on maksettu edelleen väärin.

Suomen suurimman työnantajan, Helsingin kaupungin, palkanmaksu on ollut täydellisessä kaaoksessa keväästä asti. Uusimpien tietojen mukaan tuhansien ihmisten palkoissa on yhä virheitä – tai pahimmillaan palkka jää kokonaan saamatta.

Kaupungin palkkalistoilla oleville ihmisille tilanne on mahdoton. He ovat joutuneet ottamaan pikavippejä, lainoja tai pyytämään rahaa lähipiiriltään saadakseen arjen asiat sujumaan.

Vuokra on maksettava ja ruokaa on ostettava, vaikka palkkaa ei tulisi.

Keskiviikkona kävi ilmi, että palkkalaskelmat ovat niin sekavia, että ne saattavat rikkoa lakia (HS 24.8.). Ihmisen pitää ymmärtää omasta palkkakuitistaan, mistä kaikista osista palkka koostuu, ja kun palkkalaskelmat ovat useamman sivun pituisia, ihmisten on vaikea saada niistä selvää.

Ikävintä tilanteessa on, että nopeaa ratkaisua ei ole vieläkään näköpiirissä. Näin sanoi Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok) keskiviikkona kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Niin kaupungin palkansaajien kuin valtuutettujenkin kärsivällisyys alkaa olla lopussa. He kyselevät aivan oikeutetusti, kuka tästä sotkusta kantaa vastuun. Ei pitäisi olla mahdollista, että palkanmaksu takkuaa kuukausikaupalla. Selvää on, että matkan varrella on tehty suuria virheitä ja jätetty monta varoitusmerkkiä huomioimatta.

Ja kun sotku pitkittyy, se sakenee. Mitä ilmeisimmin Helsingin kaupungilta lähtee myös verottajalle vääriä tietoja, mistä seuraa palkansaajille pidemmän päälle monenlaista harmia. Vaikutuksia tulee myös esimerkiksi vanhempainvapaalle jäävien ihmisten elämään, jos pohjatietona käytetty palkka on väärä.

Osa ihmistä on puolestaan saanut palkan kaksinkertaisena, eivätkä he kyselyistään huolimatta saa kaupungilta vastausta, miten ja minne ylimääräinen palkka pitäisi palauttaa.

Vastuun perään ei voi liikaa kysellä. Palkkasotkussa ja sen selvittelyssä menee hukkaan myös veronmaksajien rahoja. Erittäin aiheellinen kysymys on, onko palkkajärjestelmän kehittäjällä, Sarastialla, korvausvelvollisuutta kaupungille. Luottamusta ei lisää se, että Helsingin Taloushallintopalvelun (Talpa) toimitusjohtaja siirtyi keväällä Sarastian liiketoimintajohtajaksi.

Suuremmassa mittakaavassa jupakka saa jälleen kerran miettimään kuntien ja kaupunkien kykyä kehittää ja kilpailuttaa tietojärjestelmiä. Terveydenhuollon Apotti-järjestelmästä on jo kirjattu liikaa huonoja kokemuksia.

Yksilöiden kannalta tilanne on tragedia. Kaupungille kyseessä on valtava mainehaitta. Helsingin kokoisessa kaupungissa palkat on yksinkertaisesti maksettava ja ne on maksettava oikein. Asia on saatava vihdoinkin kuntoon.