Pääkirjoitus: Ukrainan asia on meidän – hyökkäyksen kohteeksi joutunutta kansa­kuntaa on autettava niin kauan kuin tarvetta on

Itsenäisyyspäivää viettävää Ukrainaa odottaa kova talvi.

Syksyn ja talven näkymät Suomessa ja muualla läntisessä maailmassa ovat ankeat. Energian hinnat nousevat ja kiihdyttävät inflaatiota. Taantuma uhkaa, ja sähköä joudutaan ehkä säännöstelemään. Hallitukset joutuvat miettimään, miten kansalaisia voisi parhaiten tukea ahdingossa.

On kuitenkin hyvä pitää kirkkaana mielessä, että keskiviikkona itsenäisyyspäiväänsä viettävässä Ukrainassa tuen tarve on monin verroin suurempi kuin täällä. Tasan puoli vuotta sitten Ukrainaan hyökännyt Venäjä on aiheuttanut valtavaa inhimillistä kärsimystä ja ottanut järjestelmällisen tulituksen kohteeksi asuinalueita, kouluja, sairaaloita ja kriittistä infrastruktuuria. Lisäksi venäläisjoukot ovat vallanneet Euroopan suurimman ydinvoiman Zaporizzjassa. Muutostyöt laitoksen kytkemiseksi irti Ukrainan sähköverkosta ovat jo alkaneet. Kaikki tämä tekee siviiliväestön tilanteen äärimmäisen tukalaksi lämmityskauden alkaessa.

– Ukrainan viranomaiset valmistelevat ihmisiä jo siihen, että energiasta, sähköstä, lämmöstä ja jopa vedestä voi tulla pulaa. Eli kova talvi on edessä, sanoi Suomen Kiovan-suurlähettiläs Päivi Laine tiistaina Ylen tv-uutisille.

Tulevan talven ahdinkoa lisää se, että Venäjän tulitus on tuhonnut paljon asuinrakennuksia. Ukrainassa on miljoonia maan sisäisiä pakolaisia, jotka ovat joutuneet hakeutumaan turvaan Venäjän miehitykseltä. Laineen mukaan yksi Ukrainan hallituksen prioriteeteista on järjestää pakolaisille majoitustilaa.

” Ukraina ei tällä hetkellä pysty lyömään Venäjää sotilaallisesti.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Ukrainan johto vakuuttavat, että miehittäjä ajetaan vielä ulos maasta aina kahdeksan vuotta sitten anastettua Krimin niemimaata myöten. Tällaiset puheet ovat sopivia kohottamaan kansallistuntoa ja taistelutahtoa itsenäisyyspäivänä, mutta kovin realistisia ne eivät ole. Ukraina ei tällä hetkellä pysty lyömään Venäjää sotilaallisesti eikä jo useita viikkoja odotettu vastahyökkäys maan eteläosassa ole päässyt alkuun. Toisaalta myöskään Venäjällä ei ole voimaa viedä sotaa tavoittelemaansa ratkaisuun, Ukrainan kukistamiseen.

Tilanne eteläisellä rintamalla on kuitenkin kehittynyt vähitellen Ukrainan eduksi. Lisäksi Ukraina on onnistunut viemään sodan suoraan sinne, missä se iskee venäläisiin kaikkein kipeimmin: kauas rintaman taakse Krimille.

Karu tosiasia on, että Ukrainassa käydään todennäköisesti sotaa vielä pitkään, mahdollisesti jopa vuosia.

Omista vaikeuksistaan huolimatta länsiyhteisö – Suomi mukaan lukien – ei saa unohtaa Ukrainaa. Tästä muistutti myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö tiistaina puhuessaan suurlähettiläspäivillä Helsingissä.

– Sanomani on selvä: Suomi ei unohda, että Ukraina taistelee paitsi omasta vapaudestaan, myös Euroopan arvojen ja periaatteiden puolesta. Tuki Ukrainalle ja ukrainalaisille jatkuu niin kauan kuin tarpeen on, Niinistö sanoi.